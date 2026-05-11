「子を想う親の気持ちや優しさに、目から涙が…」日本を離れて25年、人力で世界一周を続ける岩崎圭一さんと両親の愛に感動の声

「子を想う親の気持ちや優しさに、目から涙が…」日本を離れて25年、人力で世界一周を続ける岩崎圭一さんと両親の愛に感動の声