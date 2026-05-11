住民税通知のメール配信を自動化するシステムの2026年度分が販売開始
オリーブシステムズは5月、手作業で行っていた住民税通知の配布業務をEメールで自動化する「個人住民税通知Email自動配信システム」2026年度分の販売を開始した。
運用イメージ
同システムでは、eLTAXからダウンロードした住民税通知のZIPファイルとパスワード用のPDFファイルを、対象の社員へ自動的に振り分けて配信する。独自の機能としてパスワードPDF自体へのZIP暗号化にも対応しており、解凍用パスワードメールを含めた計3通の構成で安全に届けることができる。
システムの導入により、従来発生していた配布の手間や経費が大幅に削減され、業務効率が向上する。すでに一般企業や市町村、国立大学など幅広い機関での導入実績があり、eLTAXを利用している事業者であればスムーズな運用が可能となる。
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同システムでは、eLTAXからダウンロードした住民税通知のZIPファイルとパスワード用のPDFファイルを、対象の社員へ自動的に振り分けて配信する。独自の機能としてパスワードPDF自体へのZIP暗号化にも対応しており、解凍用パスワードメールを含めた計3通の構成で安全に届けることができる。
システムの導入により、従来発生していた配布の手間や経費が大幅に削減され、業務効率が向上する。すでに一般企業や市町村、国立大学など幅広い機関での導入実績があり、eLTAXを利用している事業者であればスムーズな運用が可能となる。