レア感スゴッッ！！喜【スタバ】フラペモチーフが可愛い♡「30周年デザイン商品」

日本上陸30周年を迎えた【スターバックス】。アニバーサリーイヤーを華やかに彩る限定ドリンクやグッズが豊富に展開され、店頭も賑わいを見せています。思わず目移りしてしまうラインナップの中から、今回は特別感たっぷりでギフトにもぴったりな「スターバックス カード」にフォーカスしてご紹介します。

全5種からお気に入りを選んでカードに！

これまでに発売されてきた期間限定「フラペチーノ®」の中から、“歴史的な名作”として人気を博した5種類が進化し、「THE スター フラペチーノ®」としてお目見え中。1店舗につき1種類の販売で、ハシゴして全制覇を目指す人もいるようです。さらに、限定フラぺが描かれた30周年のロゴ入り「ミニ スターバックス カード 30YEARS」も登場。爽やかなグリーンとオレンジが可愛いこちらは、メロンの濃厚さが話題の「THE フラペチーノ® of メロン of メロン」カードです。

贈った人も、もらった人も笑顔に！

ドリンクと並べて思わず写真を撮りたくなる人も多いのでは？ 手頃なギフトとしても人気のカードは、チャージ金額が設定できるのも嬉しいポイント。限定カードは2,000円以上から発行可能で、相手やシーンに合わせて選べるのも魅力です。@paopa0nさんがベアリスタに持たせているのは、「THE フラペチーノ® of フルーツ - オン - トップ - ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」カードです。

なくなり次第終了となるので、欲しいと思ったら急いで【スタバ】へ！

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※こちらの記事では@lovesweetsmacaron様、@paopa0n様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N