巨人はここまで３６試合で１８勝１８敗の勝率５割、首位・ヤクルトを４・５差で追っている。

投手はエース山崎が右肩のコンディション不良で不在。戸郷が不調で開幕２軍となり５月４日に初昇格という状況で、開幕投手のドラフト１位ルーキー竹丸や井上、ベテランの田中将、則本らが奮闘している。

今年のチームの特徴の一つが先発投手の計画的なリフレッシュ抹消。投球内容が良くても、先を見据えてあえて一度登録抹消して間隔を空け、コンディションを整える時間を設ける。

６登板で４勝２敗、防御率２・８８とチームに大きく貢献している竹丸は、開幕戦の後、中６日で２度先発し、雨天中止による再編で中１１日を一度挟み、再び中６日で２度登板後、７日に登録抹消となった。

井上は４月５日の今季初登板以降、４週連続中６日で先発。５登板で２勝３敗、防御率２・１２と好投を続ける中で４日に登録抹消となった。

則本は雨天中止による再編で今季２登板目が中１１日となった後、２週連続中６日で登板して４月２９日に登録抹消。中１４日で１３日の広島戦（福井）に先発予定となっている。

田中将は今季初登板の後に中６日、中７日、中７日、中６日、中７日で先発。６登板で３勝１敗、防御率２・２７と好成績を残す中で１０日に登録抹消となった。これにより開幕ローテ入りした全投手がリフレッシュなどのため一度は登録抹消されたことになった。

昨年は山崎、井上、赤星ら先発陣がシーズン前半にフル回転してチームを支えたが、夏場以降に全体的に故障や不調に苦しみ、勝負所の終盤に先発不足となった。

阿部監督ら首脳陣は、その反省を糧に、夏以降に勝負をかけるため、先発投手の積極的なリフレッシュ抹消を計画的に行っている。

村田バッテリーチーフコーチが「チーム方針」と言えば、杉内投手チーフコーチも「ずっと中６日で回さない」と話すなど、チーム全体で徹底している。中４日や中５日は現状、一度もない。

２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一へ、先発投手の登板間隔の管理を徹底して、夏以降のラストスパートを見据えていく。