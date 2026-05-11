世界選手権団体戦

卓球の世界選手権団体戦は10日（日本時間11日）、英ロンドンで男子決勝が行われ、チーム世界ランキング4位の日本が同1位の中国と対戦。0-3で敗れ銀メダルとなった。第3試合で勝利した林詩棟の行動に、日本ファンは疑問の声を上げている。

戸上隼輔に3-1で勝利し、優勝を決めた林詩棟。握手を交わして健闘をたたえ合うと、シューズを履いたまま卓球台の上に飛び乗った。両手を突き上げ、ユニホーム左胸についた中国国旗を指さしてアピール。観客の歓声に応えていた。

優勝の喜びを表現した林詩棟だが、今大会は女子準々決勝でルーマニア代表の5人が勝利後に卓球台に立って物議を醸していた。それだけに、林詩棟の行動には日本ファンもネット上で疑問の声を上げた。

「海外の文化……なんですかね」

「卓球王国の中国選手には卓球台に上がって欲しくなかった」

「お立ち台じゃないんだし」

「次の試合有り無し関係なく、よろしくないと思うけど」

「他国では注意するようなことではないらしい。でも、私は嫌だな」

日本は決勝で張本智和、松島輝空、戸上のオーダーで臨んだが及ばず。それでも10年ぶりの銀メダルを獲得した。



（THE ANSWER編集部）