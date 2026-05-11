インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、ハタオ葬儀社と共同で、事前調査で「喪主あるいは葬儀を執り行った経験がある」と回答した全国の男女195人を対象に「葬儀後の手続き・アフターサポートへの期待」についてアンケートを実施、結果を公表した。



【調査結果】葬儀後の不安を和らげるために期待したいアレコレ

葬儀後に必要な手続きについて、事前にどの程度把握していたかを尋ねたところ、「十分」「ある程度」を合わせた「把握していた」が54.4％と過半数を超えた一方、「あまり」「ほとんど」を合わせた「把握していなかった」も45.6％と一定数を占めた。



葬儀後の手続きで困った経験が「ある」は21.0％。具体的には「銀行口座や各種契約の名義変更・解約」が58.5％で最も多く、「相続に関する手続き」「役所への届出」「遺品整理」「法要・納骨の準備」「保険の請求手続き」が続いた。



葬儀後も継続して相談できる葬儀社があれば安心できると思うか尋ねたところ、「とても思う」と「やや思う」を合わせた77.9％が肯定的に回答。「分からないことがたくさんあるので、そのまま葬儀社の人に相談できれば助かる(30代女性)」「精神的にも参ってる時期なので、アフターフォローしてくれたほうがありがたい(40代女性)」といった声が挙がった。



葬儀社に期待するアフターサポートについては、「葬儀後に必要な手続きの一覧案内」が66.2％で最も多かった。「役所への届出や名義変更の案内」「法要・納骨に関する相談」「香典返しや返礼品の相談」「相続に関する相談先の紹介」「仏壇・位牌・お墓に関する相談」と続き、細かなサービスが葬儀後の不安を和らげる上で大きな支えになるようだ。



（よろず～ニュース調査班）