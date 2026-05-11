小学校の「算数」が「数学」に変わるかもしれない。

学習指導要領の改訂に向け、議論している中央教育審議会（文部科学相の諮問機関）で小学校の「算数」を中高と同じ「数学」に統一しようという名称変更案が浮上している。

さる4月17日に開かれた中教審の作業部会では算数の名称変更案が議題となった。文部科学省は「算数のまま」「数学に統一」「新名称への変更」の3案を提示。委員の間では数学に統一する案を支持する意見が目立ったという。

この案の背景には「数学は算数より難しい別の教科」という印象を解消し、苦手意識を持つ児童生徒を減らす狙いがあり、「国際的にも小学校段階から『数学』を意味する教科名が多い」「小学校から高校までの学びの壁・格差の解消につながる」といった賛成意見が出た一方、「『算数』は80年以上使われ、定着している」「数学になると逆に小学児童や教師が難しさや距離感を感じるのでは」といった慎重論も出たという。

同省によると、小学校で「算数」が使われ始めたのは1941年からで、それまでは「算術」などと呼ばれていた。また、現行指導要領の解説では、小学校の算数は「具体物を伴って素朴に学ぶ」とし、中学校では「抽象的・論理的に整理して学習し直す」ことから「小学校では『算数』とし、中学校以上の『数学』と分けている」と説明している。

中教審は夏ごろまでに意見を取りまとめ、年度内の答申を目指している。新要領に基づく授業の全面実施は、小学校では2030年度以降となる見込みだが、議論の結果によっては小学校の時間割から「算数」が消えてしまうこともありそうだ。