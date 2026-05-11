ひろゆきの“視点”は、どのような“見え方”から生まれているのか 裸眼視力が判明、リアルな“視界”が公開
実業家のひろゆきこと西村博之氏が、このほど株式会社ニコン・エシロールを訪れ、視力測定とメガネづくりを体験した。
【写真】視力測定をもとに再現…ひろゆきの日常の視界
多様な視点で物事を捉え、独自の言葉で切るひろゆきの“視点”は、どのような“見え方”から生まれているのか。
■視力測定結果
・右目：S-2.50／C-1.25／AX170
・左目：S-3.00／C-1.50／AX25
※S（Sphere）は近視・遠視の度合いを、C（Cylinder）は乱視の強さ、AX(Axis)は乱視の軸度を表す。
この数値を一般的な遠くの視力に置き換えると、裸眼でおおよそ0.1ほどになるという。ピントが合う距離はおよそ26〜32センチ前後で、スマートフォンやPC画面を見る距離では比較的はっきりと見えている。
一方で、それより遠くの距離になると徐々にぼやけ始め、数メートル先の人物の顔は細部まで判別しにくく、輪郭や雰囲気で捉えている状態。さらに乱視の影響で、文字や線はわずかににじみ、世界がほんの少しだけ重なって見えている感覚もあるという。
一般的にこの視力であれば、日常的にメガネやコンタクトを使う人が多いが、ひろゆきは運転や映画鑑賞のときを除き、生活のほとんどを裸眼で過ごしている。「手元ははっきり見える。けれど、少し離れると視界が曖昧になる」という。
同社は、ひろゆきの日常の視界を再現し、「こうした見え方が言葉の中身や論点そのものに意識を向ける、ひろゆき氏らしい対話スタイルの一因になっているのかもしれません」とする。
また、ひろゆきの目の状態に合わせて「ニコン Zシリーズ SINGLE VISION」でメガネを作成。「ひろゆき氏の言論の魅力とともに、その目元にも注目してみてください」と呼びかける。
【写真】視力測定をもとに再現…ひろゆきの日常の視界
多様な視点で物事を捉え、独自の言葉で切るひろゆきの“視点”は、どのような“見え方”から生まれているのか。
■視力測定結果
・右目：S-2.50／C-1.25／AX170
・左目：S-3.00／C-1.50／AX25
※S（Sphere）は近視・遠視の度合いを、C（Cylinder）は乱視の強さ、AX(Axis)は乱視の軸度を表す。
一方で、それより遠くの距離になると徐々にぼやけ始め、数メートル先の人物の顔は細部まで判別しにくく、輪郭や雰囲気で捉えている状態。さらに乱視の影響で、文字や線はわずかににじみ、世界がほんの少しだけ重なって見えている感覚もあるという。
一般的にこの視力であれば、日常的にメガネやコンタクトを使う人が多いが、ひろゆきは運転や映画鑑賞のときを除き、生活のほとんどを裸眼で過ごしている。「手元ははっきり見える。けれど、少し離れると視界が曖昧になる」という。
同社は、ひろゆきの日常の視界を再現し、「こうした見え方が言葉の中身や論点そのものに意識を向ける、ひろゆき氏らしい対話スタイルの一因になっているのかもしれません」とする。
また、ひろゆきの目の状態に合わせて「ニコン Zシリーズ SINGLE VISION」でメガネを作成。「ひろゆき氏の言論の魅力とともに、その目元にも注目してみてください」と呼びかける。