YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは5月10日、自身のXを更新。アイドル男性と野球観戦デートをする様子を、AI生成動画で公開しました。（サムネイル画像出典：整形アイドル轟ちゃん公式Xより）

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YouTuberの整形アイドル轟ちゃんは5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメンな男性とデートをするAI生成動画を公開し、さまざまな声が寄せられています。

【動画】轟ちゃんが野球観戦デート？

「後ほどご説明いたします」

轟ちゃんは「某アイドル男性との野球観戦デートの件、お騒がせしております。後ほどご説明いたします」とつづり、AI生成による動画を1本載せました。阪神タイガースのユニフォームを着た男性と自身が、野球観戦を楽しむ様子です。笑顔で会話をする、ほほ笑ましい映像となっています。

コメントや引用リポストでは「轟ちゃんに、みえない、、ほくろないとわからない」「自認これなの？」「有村架純ちゃんかとおもた」「甲子園で、こんな美男美女見たことないわ笑」などの声が寄せられました。

「流行りのAIやってみたら」

9日には「流行りのAIやってみたら雑コラで草」とつづり、AI生成画像を投稿していた轟ちゃん。ファンからは「急にAIどした？笑笑」「轟ちゃん恒例SHEIN着こなしシリーズかと思いました」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)