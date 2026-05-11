ビョン・ウソク、“甥”をギュッと抱きしめるオフショット IUと笑顔のショットも「2人とも大好きです」「離婚しないでください」【21世紀の大君夫人】
俳優のビョン・ウソクが、11日まで自身のインスタグラムを更新。IUとW主演する韓国ドラマシリーズ『21世紀の大君夫人』のオフショットを公開した。
【写真】ビョン・ウソク、“甥”をギュッと抱きしめるオフショット（5枚目）
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢をIUが、王子をビョン・ウソクが演じている。
ビョン・ウソクは「10話です。もっと楽しいはず」のコメントとともに、IUと笑い合う2ショットやシックなスーツに身を包んだ撮影オフショットを公開。また、ビョン・ウソク演じるイアン大君の甥で、王を演じる子役キム・ウノをギュッと抱きしめる、オフショットも掲載されている。
この投稿にファンからは「2人とも大好きです」「絶対に別れないで！」「離婚しないでください」「もうすぐ最終回なんですね」とドラマの展開への声や、「王と遊んでる姿かわいかったな」など反響が集まっている。
【写真】ビョン・ウソク、“甥”をギュッと抱きしめるオフショット（5枚目）
本作は、もしも21世紀の韓国に王室が存続していたら、という架空の現代を舞台に、韓国最大の財閥家の次女ソン・ヒジュ（IU）と名ばかりの称号だけしか持たない孤独な王子イアン大君（ビョン・ウソク）が出会うことで、運命や身分の壁を超え、人生を切り開いていく新時代の王道ロマンティック・コメディー。主演の財閥令嬢をIUが、王子をビョン・ウソクが演じている。
この投稿にファンからは「2人とも大好きです」「絶対に別れないで！」「離婚しないでください」「もうすぐ最終回なんですね」とドラマの展開への声や、「王と遊んでる姿かわいかったな」など反響が集まっている。