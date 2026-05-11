俳優の要潤さんが2026年5月10日にXを更新し、占い師の故・細木数子さんの決め台詞「地獄に落ちるわよ」の裏話を明かした。

「周りの緊張が和らいだ時がありました」

現在、Netflixで細木さんの半生をモデルにしたドラマ「地獄に堕ちるわよ」が配信されている。要さんはXで「まだ拝見出来ておらず、出演もしていませんが、『地獄に落ちるわよ』の話題が多く見聞きされます」と言及した。

要さんは2004年から2008年にかけて放送されていた細木さんのレギュラー番組「幸せって何だっけ〜カズカズの宝話〜」（フジテレビ系）で共演経験がある。「地獄に落ちるわよ」というフレーズについて、「先生が思い付いたフレーズで、相談者への決定打を放つパンチラインとしてはあまりにも有名」とあらためて紹介した。

要さんによると、「先生自身も番組のマンネリ化を避けるために試行錯誤され」ていて、ほかにもさまざまなパターンを用意していたという。さらに、「極め付けには『フン詰まりで◯ぬ』と言った時は、さすがにご本人もプッと吹き出して、周りの緊張が和らいだ時がありました」と明かした。

当時について要さんは、「『（喉元まで指差して）ここまでよ！ここまでフンが詰まるから！』と、畳み掛けた時は、スタジオは大爆笑」と振り返っていた。