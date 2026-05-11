グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ナイキック(オルソン機)」と「MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ(一般兵士型)」を5月12日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、アニメ「超時空世紀オーガス」より、オルソン・D・ヴェルヌが搭乗する「ナイキック」と、一般兵士仕様の「ナイキック・スタンダードタイプ」を、同社のプラモデルシリーズ「MODEROID」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて彩色モデルを展示予定であることも告知している。

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