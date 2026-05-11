「超時空世紀オーガス」より「MODEROID ナイキック(オルソン機)/ナイキック・スタンダードタイプ(一般兵士型)」が5月12日から予約開始決定！
【MODEROID ナイキック(オルソン機)】 【MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ(一般兵士型)】 予約開始：5月12日12時 発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ナイキック(オルソン機)」と「MODEROID ナイキック・スタンダードタイプ(一般兵士型)」を5月12日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、アニメ「超時空世紀オーガス」より、オルソン・D・ヴェルヌが搭乗する「ナイキック」と、一般兵士仕様の「ナイキック・スタンダードタイプ」を、同社のプラモデルシリーズ「MODEROID」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しており、5月13日より開催されるイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて彩色モデルを展示予定であることも告知している。
✨#メカスマ さきどり情報✨- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) May 11, 2026
『#超時空世紀オーガス』より#MODEROID
「ナイキック・スタンダードタイプ(一般兵士型)」
「ナイキック(オルソン機)」
5/12(火)12時、同時予約開始！
また、5/13より開催の #静岡ホビーショー2026 にて
彩色モデルを展示予定！
ご来場の際は是非お立ち寄りください。 pic.twitter.com/ItoGYLoUbO
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