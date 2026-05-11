プロゴルファーでタレントの東尾理子が、家族ショットを公開した。

東尾は母の日の１０日、「Ｈａｐｐｙ Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ」とはじめ自身のインスタグラムを更新。「私を産んでくれ力強く育ててくれた母 私の事を力強い母にしてくれる子どもたち 血の繋がりではない家族愛を教えてくれてる子どもたち 自分の子どもの様に大切にしてくれる大人たち 世界中の色々なお母さんたちにＨａｐｐｙ Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ」と思いのたけをつづり、仲睦まじい家族ショットを多数公開した。

娘２人と木に登るショットや、野球ユニフォーム姿の息子の後ろ姿。家族で食事へ行った際の集合写真など幸せな家族の姿をシェアしている。

東尾は石田と２００９年に結婚。当時は石田が２１歳年上で、父・修氏と４歳差と近いことでも話題を呼んだ。１２年１１月に理汰郎くん、１６年３月に青葉ちゃん、１８年４月につむぎちゃんと３人の子供を出産。理汰郎くんは「フラッシュ暗算」の大会で表彰されたほか、２３年８月には野球キャンプに参加するため単身渡米。文武両道な姿が反響を呼んでいる。