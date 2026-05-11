THE ALLEY「ピーチティーグルト」が登場♡初夏に楽しむ爽やかフローズンドリンク

初夏にぴったりな爽やかドリンクを探しているなら、THE ALLEYの季節限定「ピーチティーグルト」に注目です。白桃のやさしい甘さに、ヨーグルトのまろやかさとお茶のすっきり感を重ねた一杯は、これからの季節にぴったり♡2026年はクランベリーシロップを加え、さらに軽やかで華やかな味わいへと進化しました。見た目もかわいらしい淡いピンクカラーで、気分までリフレッシュできそうです。

白桃香る爽やかティーグルト

THE ALLEYから2026年5月15日（金）より発売される「ピーチティーグルト」は、フルーティーな白桃の果実感とヨーグルトのコク、お茶の爽やかな後味を組み合わせた季節限定フローズンドリンクです。

今年はクランベリーシロップをプラスすることで、ほんのり甘酸っぱいアクセントが加わり、より軽やかな飲み心地に。

白桃のやさしい甘さを引き立てながら、後味はすっきりとしているので、暑くなる季節にもぴったりです♪

淡いピンクカラーの見た目も魅力的で、写真映えするかわいらしさもポイント。初夏のおでかけやショッピングのおともにもぴったりな一杯です。

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数量限定ステッカーにも注目

「ピーチティーグルト」を購入した方には、数量限定でオリジナルステッカーをプレゼント。桃のようにころんとしたフォルムと、ティーグルトをイメージしたやさしいデザインが特徴です。

なくなり次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。ドリンクと一緒に、限定アイテムまで楽しめるのはうれしいポイントですね♡

また、2026年5月13日（水）からはアプリ会員限定の先行販売もスタート。ひと足早く味わいたい方は、公式アプリをチェックしてみてください。

商品情報＆販売概要

今回登場する商品は、「ピーチティーグルト」Mサイズ760円（税込）。全国のTHE ALLEY店舗にて販売予定です。

販売期間：2026年5月15日（金）～

アプリ会員先行販売：2026年5月13日（水）～

販売店舗：全国のTHE ALLEY

※詳細は各店舗へお問い合わせください

※ステッカーは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

初夏気分を彩る限定ドリンク♡

THE ALLEYの「ピーチティーグルト」は、白桃の甘さとヨーグルトのまろやかさ、お茶の爽やかさが絶妙に重なった、これからの季節にぴったりな限定ドリンクです。

見た目もかわいらしく、飲むたびに気分まで軽やかになれそう♡数量限定ステッカーのプレゼントもあるので、ぜひこの機会にチェックして、初夏だけの特別な味わいを楽しんでみてくださいね。