３月に飲酒運転で逮捕されたブリトニー・スピアーズが、先週に法廷で司法取引に応じて刑務所行きを免れた後「精神的な探求の旅に出ている」と自身のインスタグラムで明かした。米芸能ニュースサイト「ページ・シックス」が１０日、報じた。

ブリトニーは９日に息子２人（ショーン・プレストンとジェイデン・ジェームズ）と一緒にペットショップを訪れた際に見かけた、黄色と白のヘビの写真をインスタグラムに投稿した。

「蛇は健康、高次の意識、そして純粋な幸運の象徴です」とブリトニーは写真にキャプションを添えつつ「私の友人たち、そしてスピリチュアルな旅を通して出会ったたくさんの素敵な人々に、心から感謝しています…。すべては思わぬ幸運でした」と現在の心境を明かしている。

さらには「自分自身に優しくする方法や、自分自身への語りかけ方を、まだ学ばなければならないんです。それは終わりのない旅で、時々立ち止まって空を見上げ、『わあ、神様、あれはあなただったと思います』と言って微笑むんです！！！！」と、前向きな心境をつづっている。

ブリトニーは３月４日に飲酒運転で逮捕されたが容疑を認め、ブリトニーの弁護士マイケル・ゴールドスタイン氏は、彼女の罪状を「飲酒運転による無謀運転」に減刑するという申し出を受け入れた。これは、血中アルコール濃度が低く、過去に事故歴のない初犯者の場合によく見られる措置である。

３日の法廷で裁判官は、ブリトニーに対し、１年間の非公式な保護観察処分と、３か月間のアルコール依存症更生プログラムの受講を命じた。「ブリトニーは罪状認否を通じて自身の行為に対する責任を認めた」と同弁護士は語っていた。

ブリトニーは４月１２日にリハビリ施設に入所し、退所後初めて公の場に姿を見せたのは４月３０日だった。

ブリトニーは、逮捕されて以来、息子たちのショーン（２０）とジェイデン（１９）と過ごす時間が増えている。ある関係者によると、子供たちは大きな支えとなっており、彼らと過ごす貴重な時間は「まさに贈り物」だと語っているという。