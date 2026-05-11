吉田鋼太郎＆八木莉可子、ゴージャスな王と姫に変身 ファミマ新CMでシュークリームに悶絶
【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の吉田鋼太郎と女優の八木莉可子が出演するファミリーマートの新TVCM「絶品シュークリーム大集合」篇が、5月12日（火）より全国（一部地域を除く）にて放映開始される。
【写真】吉田鋼太郎＆八木莉可子、ゴージャスな“王＆姫”姿公開
新TVCMは、豪華な王族衣装をまとった「吉田王」と「八木姫」が、城のテラスから外を眺めて驚くシーンから始まる。吉田王が望遠鏡を覗くと、そこには溢れんばかりの「人気シュー」と「新食感シュー」が集結。人気シュー「クリームたっぷり！ダブルシュー」を手に恍惚の表情を浮かべる吉田王に対し、新食感シュー「ザクほろシュー（チョコクリーム）」を食べ幸せそうな八木姫。
「あなたはどっち？」の問いに、火花を散らして睨み合う二人だが、そのあまりの美味しさに最後は「どっちもー！」と二人揃って幸せの絶頂へ。ラストカットの「おいシュー！」と満足そうな二人の表情にも注目だ。
撮影時には、インパクトのある大きなシュークリーム型の王冠を被り、シュークリーム王国の王に扮した吉田と、シュークリームをイメージしたドレスをまとい、姫に扮した八木が登場。吉田はスタッフの前でキリッと決めポーズを取って場を和ませ、八木は可愛い衣装に登場時からすでに笑顔。二人のチャーミングな魅力と、細部までこだわり抜かれた豪華な衣装を前に、現場からは思わず歓声があがった。
また、人気シュー派の吉田王と、新食感シュー派の八木姫の二人が顔を見合わせる睨み合いのシーンでは、「うう〜ん？」「むむっ…」と、バリエーション豊かな唸り声をアドリブで披露。真剣に睨み合っているはずが、どこか楽しげな二人の様子に、モニターを見守るスタッフも思わず吹き出してしまう場面もあるなど、終始笑いの絶えない撮影現場となった。（modelpress編集部）
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◆吉田鋼太郎王＆八木莉可子姫、シュークリームに悶絶
新TVCMは、豪華な王族衣装をまとった「吉田王」と「八木姫」が、城のテラスから外を眺めて驚くシーンから始まる。吉田王が望遠鏡を覗くと、そこには溢れんばかりの「人気シュー」と「新食感シュー」が集結。人気シュー「クリームたっぷり！ダブルシュー」を手に恍惚の表情を浮かべる吉田王に対し、新食感シュー「ザクほろシュー（チョコクリーム）」を食べ幸せそうな八木姫。
◆豪華な出で立ちに歓声、アドリブも披露
撮影時には、インパクトのある大きなシュークリーム型の王冠を被り、シュークリーム王国の王に扮した吉田と、シュークリームをイメージしたドレスをまとい、姫に扮した八木が登場。吉田はスタッフの前でキリッと決めポーズを取って場を和ませ、八木は可愛い衣装に登場時からすでに笑顔。二人のチャーミングな魅力と、細部までこだわり抜かれた豪華な衣装を前に、現場からは思わず歓声があがった。
また、人気シュー派の吉田王と、新食感シュー派の八木姫の二人が顔を見合わせる睨み合いのシーンでは、「うう〜ん？」「むむっ…」と、バリエーション豊かな唸り声をアドリブで披露。真剣に睨み合っているはずが、どこか楽しげな二人の様子に、モニターを見守るスタッフも思わず吹き出してしまう場面もあるなど、終始笑いの絶えない撮影現場となった。（modelpress編集部）
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