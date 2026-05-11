氷川きよし、母親との幼少期ショット公開「お母さんにそっくり」「面影あって可愛い」の声【母の日】
【モデルプレス＝2026/05/11】歌手の氷川きよしが5月10日、自身のInstagramを更新。幼少期の母親とのショットを公開した。
【写真】48歳人気歌手「どんどん母の顔になってくる」“そっくり”母との幼少期ショット
氷川は、子どもの頃の自身と母親が縦に並んだ過去ショットを公開。「どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分。お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう。ご飯作ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。愛情をくれてありがとう。存在してくれてありがとう」と母親への感謝と愛をつづっている。
この投稿に、ファンからは「お母さんにそっくり」「お母さん愛に感動」「面影あって可愛い」「写真とメッセージにほっこり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳人気歌手「どんどん母の顔になってくる」“そっくり”母との幼少期ショット
◆氷川きよし、母親との幼少期ショット公開
氷川は、子どもの頃の自身と母親が縦に並んだ過去ショットを公開。「どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分。お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう。ご飯作ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。愛情をくれてありがとう。存在してくれてありがとう」と母親への感謝と愛をつづっている。
◆氷川きよしの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お母さんにそっくり」「お母さん愛に感動」「面影あって可愛い」「写真とメッセージにほっこり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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