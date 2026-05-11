なにわ男子「Myojo」表紙登場 大人っぽいスーツ姿＆カラフルなジャージ姿の2パターン披露
【モデルプレス＝2026/05/11】なにわ男子が5月21日発売の「Myojo」（みょうじょう／集英社刊）7月号の通常版とちっこい版、 2パターンの表紙・裏表紙、中面の12ページにわたる特集と厚紙カードに登場する。
【写真】なにわ男子、カラフルなジャージ姿で“ワチャワチャ”ショット
今回は5周年イヤーというメモリアルなタイミングでの表紙。通常版の表紙＆裏表紙では、大人っぽいフォーマルなスーツ衣装に身を包み、パリッとした赤色の背景を背負って撮影。表紙ではカッコよく、裏表紙ではなにわ男子らしい、顔をぎゅっと密着させたカットを採用。「隙間がないくらいくっついてください！」という、体勢的に難しいお願いにも「得意やからね♪」（大橋和也）とノリノリで応えてくれた7人の、表と裏で対照的な表情も見どころとなっている。また、ちっこい版では、カラフルなジャージ姿でワチャワチャと撮影。メンバー6人を上から見守るように高橋恭平が入った写真を表紙に採用。こちらの写真は「恭平が6人の子どもたちのお父さんみたい！」（大西流星）と、メンバーにも好評で、7人の楽しい笑い声が聞こえてきそうな勢いのある1枚となっている。
中面の特集でも、5周年という節目にふさわしく、なにわ男子がグループとして、個人として重ねてきた思い出を振り返る内容に。ソロでは活動の中で見つけた宝物について語り、大西＆西畑大吾、道枝駿佑＆高橋＆長尾謙杜、藤原丈一郎＆大橋の3組に分かれて、それぞれ「リーダー賞」や「なにわ男子にたくさん主題歌を歌わせてくれてありがとう賞」など、オリジナルの賞を贈り合った。また、「Myojo」になにわ男子として初めて登場した2018年12月号に掲載された結成時のグループ内相関図を最新バージョンにアップデートしたり、同号から1年ごとの顔写真を並べてビジュアルを振り返るコンテンツも掲載。「年々カッコよくなってる！」（藤原）、「2018年、2019年の顔は恥ずかしい……」（大西）など、見返しながら本人たちからもいろいろな感情が湧きあがった。現在のなにわ男子がまるっとわかる盛りだくさんの内容となっている。
前号に、2026年の「ジュニア大賞」の恋人にしたい部門1位の中村嶺亜（KEY TO LIT）が登場したことに続き、同部門2位の浮所飛貴（ACEes）、3位の西村拓哉（ジュニア）がそれぞれ6ページをプロデュースした企画を掲載。浮所は、アイドルスイッチを切ったメイクもヘアセットもしないオフな姿をクローズアップ。西村は、焼き肉店での豪快なもぐもぐショットを多数掲載。また、毎月アイドルが自分の大好きなコンテンツについてたっぷり語る「まるっと1ページいただいてもいいですか？」という企画も7月号からスタート。第1回を担当するのはAぇ! groupの正門良規で、大好きなデニムへの偏愛トークを展開した。各グループから選抜されたメンバーがスクールグッズでモノボケに挑んだカットが厚紙になったスクールモノボケカードもついてくる。（modelpress編集部）
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【写真】なにわ男子、カラフルなジャージ姿で“ワチャワチャ”ショット
◆なにわ男子「Myojo」表紙登場
今回は5周年イヤーというメモリアルなタイミングでの表紙。通常版の表紙＆裏表紙では、大人っぽいフォーマルなスーツ衣装に身を包み、パリッとした赤色の背景を背負って撮影。表紙ではカッコよく、裏表紙ではなにわ男子らしい、顔をぎゅっと密着させたカットを採用。「隙間がないくらいくっついてください！」という、体勢的に難しいお願いにも「得意やからね♪」（大橋和也）とノリノリで応えてくれた7人の、表と裏で対照的な表情も見どころとなっている。また、ちっこい版では、カラフルなジャージ姿でワチャワチャと撮影。メンバー6人を上から見守るように高橋恭平が入った写真を表紙に採用。こちらの写真は「恭平が6人の子どもたちのお父さんみたい！」（大西流星）と、メンバーにも好評で、7人の楽しい笑い声が聞こえてきそうな勢いのある1枚となっている。
◆浮所飛貴＆西村拓哉も登場
前号に、2026年の「ジュニア大賞」の恋人にしたい部門1位の中村嶺亜（KEY TO LIT）が登場したことに続き、同部門2位の浮所飛貴（ACEes）、3位の西村拓哉（ジュニア）がそれぞれ6ページをプロデュースした企画を掲載。浮所は、アイドルスイッチを切ったメイクもヘアセットもしないオフな姿をクローズアップ。西村は、焼き肉店での豪快なもぐもぐショットを多数掲載。また、毎月アイドルが自分の大好きなコンテンツについてたっぷり語る「まるっと1ページいただいてもいいですか？」という企画も7月号からスタート。第1回を担当するのはAぇ! groupの正門良規で、大好きなデニムへの偏愛トークを展開した。各グループから選抜されたメンバーがスクールグッズでモノボケに挑んだカットが厚紙になったスクールモノボケカードもついてくる。（modelpress編集部）
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