益若つばさ「息子18歳のお誕生日でした」2ショット＆プレゼント公開「息子くん大きくなってる」「プレゼントのセンス良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの益若つばさが5月10日、自身のX（旧Twitter）を更新。息子との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】40歳レジェンドモデル「絵になる親子」18歳迎えた息子と2ショット
益若は「息子18歳のお誕生日でした！世の中的には成人らしい⋯！（実感0）」とつづり、写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY」の風船の前で犬を抱える息子と、「18」の数字が飾られたケーキを持つ益若との写真や、Xで相談したという誕生日プレゼントのスニーカーを持った写真などを公開した。益若は「沢山教えてくれてありがとうー！また来年も頼んだ！！笑」とメッセージも送っている。
この投稿には「おめでとうございます」「18歳とは感慨深い」「絵になる親子」「プレゼントのセンス良すぎ」「息子くん大きくなってる」「18歳の子供がいるように見えない」「可愛いママで羨ましい」「息子の笑顔が素敵」などとコメントが寄せられている。
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳レジェンドモデル「絵になる親子」18歳迎えた息子と2ショット
◆益若つばさ、息子の誕生日プレゼント公開
益若は「息子18歳のお誕生日でした！世の中的には成人らしい⋯！（実感0）」とつづり、写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY」の風船の前で犬を抱える息子と、「18」の数字が飾られたケーキを持つ益若との写真や、Xで相談したという誕生日プレゼントのスニーカーを持った写真などを公開した。益若は「沢山教えてくれてありがとうー！また来年も頼んだ！！笑」とメッセージも送っている。
◆益若つばさの投稿に反響
この投稿には「おめでとうございます」「18歳とは感慨深い」「絵になる親子」「プレゼントのセンス良すぎ」「息子くん大きくなってる」「18歳の子供がいるように見えない」「可愛いママで羨ましい」「息子の笑顔が素敵」などとコメントが寄せられている。
益若は2007年、モデルとして活動していた梅田直樹と結婚し、2008年に息子を出産。2013年に離婚してからはシングルマザーとして息子を育てている。（modelpress編集部）
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