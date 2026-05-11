テクニカルポイント ドル円 １０日線ターゲット テクニカルポイント ドル円 １０日線ターゲット

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160.88 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.17 エンベロープ1%上限（10日間）

158.76 一目均衡表・雲（上限）

158.43 21日移動平均

157.88 一目均衡表・転換線

157.88 一目均衡表・基準線

157.59 10日移動平均

157.36 100日移動平均

157.15 現値

156.28 一目均衡表・雲（下限）

156.01 エンベロープ1%下限（10日間）

155.99 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.37 200日移動平均



１５７円５０銭超えに控える１０日線が目先のターゲットとなりそう。

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