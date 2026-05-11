テクニカルポイント ドル円 １０日線ターゲット
160.88 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.17 エンベロープ1%上限（10日間）
158.76 一目均衡表・雲（上限）
158.43 21日移動平均
157.88 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.59 10日移動平均
157.36 100日移動平均
157.15 現値
156.28 一目均衡表・雲（下限）
156.01 エンベロープ1%下限（10日間）
155.99 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.37 200日移動平均
１５７円５０銭超えに控える１０日線が目先のターゲットとなりそう。
159.17 エンベロープ1%上限（10日間）
158.76 一目均衡表・雲（上限）
158.43 21日移動平均
157.88 一目均衡表・転換線
157.88 一目均衡表・基準線
157.59 10日移動平均
157.36 100日移動平均
157.15 現値
156.28 一目均衡表・雲（下限）
156.01 エンベロープ1%下限（10日間）
155.99 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.37 200日移動平均
１５７円５０銭超えに控える１０日線が目先のターゲットとなりそう。