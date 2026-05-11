160.88　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.17　エンベロープ1%上限（10日間）
158.76　一目均衡表・雲（上限）
158.43　21日移動平均
157.88　一目均衡表・転換線
157.88　一目均衡表・基準線
157.59　10日移動平均
157.36　100日移動平均
157.15　現値
156.28　一目均衡表・雲（下限）
156.01　エンベロープ1%下限（10日間）
155.99　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.37　200日移動平均

１５７円５０銭超えに控える１０日線が目先のターゲットとなりそう。