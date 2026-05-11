芸能界を代表する美容男子！キスマイ千賀が“若見えさん”にインタビュー　若さの秘訣を徹底調査

日本全国の気になることを、Kis-My-Ft2が足を使って大調査。調査内容をもとに作成した面白＆教養クイズにサンドウィッチマン＆豪華ゲストが挑戦する『サンド＆キスマイの気になるマン』。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

本日5月11日（月）の同番組では、芸能界を代表する美容男子・千賀健永（Kis-My-Ft2）と番組スタッフが、実年齢よりも健康で若々しく見える“若見えさん”181人にインタビューし、若さの秘訣を徹底調査。

はつらつとした若さを保つライフスタイルやテクニックに迫る。

スタジオゲストの石田ひかり、七五三掛龍也（Travis Japan）、千秋も目が釘付け。実際に効果を検証したり、りんごちゃんも驚いた“手軽なむくみ解消法”をはじめ、“顔のたるみ改善法”や“美肌を保つコツ”など、誰でもすぐに真似できる簡単若見え術が続々と明らかに。

さらに、1日たった1分で美姿勢に!? しかも、腰痛改善やウエストシェイプアップも期待できる…？ そんな驚きの姿勢矯正テクも判明。

ということで今回は、昔からずっと姿勢が悪いという川村エミコ（たんぽぽ）が3日間実践し、その効果をガチ検証。川村もスタジオメンバーもどよめいた予想外の結果とは？