一時逆転も跳ね返され、運命のGAME3へ…群馬・細川「あとはやるだけ」

5月10日、LaLa arena TOKYO-BAY（千葉県船橋市）で行われた「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナル、千葉ジェッツvs群馬クレインサンダーズのGAME2。群馬はシリーズ突破に王手をかけて臨んだが、79－85で敗れ1勝1敗のタイとなりGAME3を迎えることになった。

インサイドのヨハネス・ティーマンがケガで離脱し、エージェー・エドゥもコンディション不良で欠場と苦しい状況の戦いとなった群馬は、第1クォーター序盤からリードを許し11－25と大きくビハインドを背負う展開となった。

この試合、控え出場ながらチーム2位の15得点を挙げた細川は第1クォーターの出だしについて「試合前から“Game1で負けたあとの千葉Jは、第1クォーターから点差を離してリズムに乗ってくる”と言われていたなかで、実際にそれを許してしまったことが要因です」と振り返る。

それでも後半に入ると徐々に点差を詰め、一時は逆転に成功する場面も見られた。負傷者が多いチーム状態だが、「前半は自分たちがシュートを決めたあと、すぐに相手にも3ポイントを決め返されるといった流れがあり、なかなかリズムに乗れませんでした。しかし、ディフェンスの強度を高く保ってプレーできたと感じています。昨日（GAME1）も後半はAJがいないなかで良いプレーができていたので、みんな自信を持って臨んでいました。コー（フリッピン）などが4番ポジションに入ったりして、うまく機能していたと思います」と、手応えがあった様子も見せた。

自身のパフォーマンスについては「考えすぎず、シューターとして打てるタイミングで打ち切ることを意識して試合に臨みました」と答え、「第1クォーターこそ入りませんでしたが、1本決まってからは波に乗れた気がします。チームメートもパスを供給して自分を見てくれていたので、決め切ることができて良かったです」と、チーム全体で細川の得点を作り出したという。

今大会のクォーターファイナルで唯一GAME3へもつれ込んだこのカード。「あとはもうやるだけだと思っています。一つのミスが相手をリズムに乗せてしまうので、しっかりコミュニケーションを取りながらチーム一丸となって戦いたいです。昨日今日と、ファンの皆さんの後押しが本当にすごかったです。点差を離されそうになっても追い上げることができたのは、間違いなくファンの皆さんの応援のおかげです。明日（GAME3）はしっかり勝って次に進まなければならないので、集中して戦います」と、細川はGAME3への意気込みとファンへの感謝を言葉にした。

昨シーズンは初のB1チャンピオンシップ進出を決め、今シーズンはチーム初のセミファイナル進出が手の届く位置にある群馬。アウェーの環境のなかGAME3で勝利をつかみ、次のステージへ駒を進めることができるか。目が離せない戦いは、11日の19時5分にティップオフだ。

【動画】千葉Jvs群馬クォーターファイナルGAME2ハイライト映像