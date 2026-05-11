ユナイテッドアローズ<7606.T>は後場一段高となり、年初来高値を更新した。きょう午後０時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１６６１億８０００万円（前期比１．０％増）、営業利益予想は１００億円（同９．６％増）とした。年間配当予想は中間３２円・期末６０円の合計９２円（前期実績は８９円）を見込む。同時に取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．６％）、取得総額２０億円を上限とする自社株買いを実施すると発表しており、これらを好感した買いが集まっている。



今期は新規出店１８店舗、退店１店舗を計画し期末店舗数は２９０店舗となる見通し。２９年３月期を最終年度とする中期経営計画（２７年３月期～）に基づき、既存事業の成長を通じた市場シェアの拡大や収益性の向上、海外事業における店舗数や顧客数の増加などを目指す。なお、２６年３月期は売上高が１６４６億３００万円（前の期比９．１％増）、営業利益が９１億２６００万円（同１４．３％増）だった。自社株買いは取得期間を５月１２日から８月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで行う。



出所：MINKABU PRESS