「ちくわとミニトマトのスープ」


【画像で見る】トマトの赤が食卓を華やかに「ちくわとミニトマトのスープ」

忙しくて食事がシンプルになってしまいそうな日でも、汁物を1品プラスすれば食卓が豪華に。今回ご紹介するスープは、具材がちくわとミニトマトといずれもそのまま食べられるので、じっくり煮込まなくても良いので手軽に作れます。

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■ちくわとミニトマトのスープ

トマトの程よい酸味で後味すっきり

トマトの程よい酸味で後味すっきり


【材料】(2人分)

・ちくわ ...2本

・ミニトマト ...6個

・とりガラスープの素 ...小さじ1/2

・こしょう

・しょうゆ

【作り方】

1. ちくわは長さを半分に切って四つ割りにする。ミニトマトは縦半分に切る。

2. 鍋に水2カップ、とりガラスープの素を入れて中火にかける。煮立ったら[1]を加え、弱めの中火で約3分煮て、こしょう、しょうゆ各少々で調味する。

(1人分47kcal/塩分1.1g　レシピ考案／武蔵裕子)

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和のイメージのあるちくわですが、メインが洋食の日にも合うスープです。

レシピ考案／武蔵裕子　撮影／高杉純　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。