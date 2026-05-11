副菜に！ 春キャベツ×うまみたっぷり食材で作るサラダとあえもの
【写真を見る】バリエいろいろ！ 旬のキャベツをたっぷり楽しむ絶品おかず
旬の春キャベツは葉が甘くてやわらかいのが特徴。おいしさを堪能するなら、サラダで生でいただいたり、さっと火を通したあえものにするのが断然おすすめです。
そこで今回は、春キャベツで作るサブおかず3品をご紹介。どれもさっと作れるから、あと一品というときにぴったりですよ。
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■キャベツとちくわのマヨサラダ
ちくわの甘みと磯の香りがキャベツに合う
【材料】(2人分)
・キャベツ ...150g
・ちくわ ...3本
・焼きのり ...1/2枚
・塩
・マヨネーズ
【作り方】
1. キャベツは細切りにしてボウルに入れ、塩小さじ1/2、水大さじ2を加えて軽くもみ、約5分おく。ちくわは1cm幅の斜め切りにする。
2. キャベツの水けをしっかり絞り、ちくわ、マヨネーズ大さじ2を加えてあえる。器に盛り、焼きのりをちぎって散らす。
(1人分153kcal/塩分1.9g レシピ考案/郄山かづえ)
■キャベツの桜えびあえ
ごま油と桜えびをレンチンでこうばしく
【材料】(2人分)
・キャベツ ...小1/2個 (約450g)
・桜えび ...3g
・おろししょうが ...小さじ1/2
・ごま油
・酒
・塩
【作り方】
1. キャベツは一口大にちぎる。
2. 耐熱ボウルに桜えび、ごま油大さじ1/2を入れ、ラップをかけずに、電子レンジ (600W) で約30秒加熱する。
3. 1、しょうが、酒大さじ1、塩少々を加えて混ぜ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ (600W) で約3分加熱し、よく混ぜる。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
(1人分72kcal/塩分0.3g レシピ考案/上島亜紀)
■かにかまとキャベツのサラダ
ふんわり香るごま油が食欲をそそる
【材料】(2人分)
・キャベツ ...小1/4個 (約200g)
・かにかま ...5本
・蒸し大豆 ...60g
・塩
・酢
・ごま油
【作り方】
1. キャベツは一口大に切ってボウルに入れ、塩小さじ1/2、水大さじ2を加えて手で軽くもむ。約10分おき、水けを絞る。かにかまは粗くほぐす。
2. 別のボウルに1、大豆、酢、ごま油各小さじ2を入れ、さっとあえる。
(1人分133kcal/塩分1.5g レシピ考案/郄山かづえ)
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いずれも簡単な副菜ですが、ちくわや桜えび、かにかまなどの「うまみたっぷり食材」を合わせることで、味にぐっと奥行きが出ます。今晩の食卓にぜひ追加してみてください！
レシピ考案/郄山かづえ 上島亜紀 撮影/邑口京一郎 高杉純 栄養計算/スタジオ食 編集協力/田子直美 監修/真木文絵
※この記事は、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文/さいとうあずみ