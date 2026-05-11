BTSジョングクが多彩な衣装と表情で魅せる“大人ビジュ”に反響！『Harper’s BAZAAR Korea』表紙6種が一挙公開「全部カッコいい」「どれも美人」

【写真・動画】BTSジョングクが飾る『Harper’s BAZAAR Korea』表紙6種＆ティザー映像【動画】ジョングクが踊るCORTIS「TNT」

BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が飾るファッション誌『Harper’s BAZAAR Korea』の表紙6種が公開された。

■BTSジョングクが『Harper’s BAZAAR Korea』表紙に登場

JUNG KOOKはグローバルブランドアンバサダーを務めるスイスの高級腕時計・HUBLOT（ウブロ）を纏って表紙に登場。それぞれのカットで大人っぽい表情を見せている。

まずは真っ白なジャケットを羽織った姿。タンクトップからは鍛え抜かれた胸筋のシルエットが浮かび上がり、JUNG KOOKは体の力を抜いて目を閉じ、リラックスしたように体を横たわらせている。

続いてはジーンズにインパクト抜群な豹柄ジャケットを合わせた姿。そして寝そべったアングルのドアップショットでも、JUNG KOOKは射抜くような強い視線をカメラに送っている。

さらに水が滴るガラス越しのショットも。JUNG KOOKは黒いシャツのボタンを胸元まで開いて、セクシーに佇んだり、拳で口元を隠してアンニュイな表情を見せたり、様々な表情を見せる。

そしてブラウントップスのカットでは、少し口元を開き、大人の余裕を漂わせた。

SNSでは「全部カッコいい」「めちゃ見てくるからドキドキ」「アンニュイセクシーなショットばかり…」「どれも美人グクで選べない」「大人の魅力がある」「マンネと思えないセクシーさ」と大きな反響を集めている。

■BTSジョングクがCORTIS「TNT」をキレキレダンス！

またJUNG KOOKは、自身のInstagramにてCORTISの新曲「TNT」のチャレンジ動画を投稿。トレーニングジムを舞台に、キレキレのダンスを披露している。