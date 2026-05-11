11日13時現在の日経平均株価は前週末比92.18円（-0.15％）安の6万2621.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は843、値下がりは669、変わらずは54。



日経平均マイナス寄与度は279.17円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が120.68円、ファストリ <9983>が63.56円、任天堂 <7974>が22.23円、東エレク <8035>が13.07円と続いている。



プラス寄与度トップはキオクシア <285A>で、日経平均を78.61円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が66.71円、ソニーＧ <6758>が44.08円、フジクラ <5803>が43.85円、味の素 <2802>が38.95円と続く。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は食料で、以下、非鉄金属、その他金融、鉱業と続く。値下がり上位にはその他製品、情報・通信、鉄鋼が並んでいる。



※13時0分7秒時点



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