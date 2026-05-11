櫻坂46の両A面シングル『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』より、シングルタイトルの1曲となっている「What’s “KAZOKU”?」がオープニングテーマとなっているTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期（MBS／TBS系）のアニメ絵柄を使用したCDパッケージ『夜桜盤』の詳細が発表された。

（関連：【画像あり】櫻坂46、両A面シングル『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』夜桜盤ジャケット）

本バージョンは通常のCD形態に加えて発売される、アニメ絵柄で構成されたもの。『夜桜盤』のジャケットパッケージには『夜桜さんちの大作戦』の主人公である朝野太陽と、夜桜家の長男 夜桜凶一郎が心の内では信頼して背中を預けている絵がスタイリッシュな線画のデザインで描かれている。

さらに、特典映像として、第2期オープニングテーマのノンクレジットムービーに加え、4月の初回放送直前に放送された特別番組『TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期直前！さくら満開MISSION』が収録される。この番組は櫻坂46の松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、的野美青の4人を中心にTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』を語る番組で、声優の川島零士、本渡楓、小西克幸も見どころのコメントを寄せたもの。見逃し配信期間を終えて渇望されていた中でパッケージに初収録となり、櫻坂46のファンもTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』も楽しめる作品だ。

なお、本作のリリースは6月10日となっており、両A面シングルのリリースは坂道グループ初となる。

（文＝リアルサウンド編集部）