100均のコレ使ってみて！「見えるけど届かない…」かゆい所に手が届く専用掃除グッズ

ダイソーで見つけた『洗濯機お掃除ブラシ・不織布クリーナーセット』が想像以上に優秀でした。見えているのに届かない洗濯機の隙間汚れやくず取りネットのホコリを、専用設計のブラシとクリーナーでしっかりケアできるアイテム。￥110（税込）とは思えない使い勝手の良さなので、見かけたら即買い推奨です！

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商品情報

商品名：洗濯機お掃除ブラシ・不織布クリーナーセット

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480588414

2本セットでお得！洗濯機専用掃除グッズをチェック

日々使用する洗濯機。意外と細かい部分の掃除が後回しになりがちですよね。

洗剤投入口やくず取りネット、パッキンの隙間など、汚れは見えるのに手が届かない…という場所、ありませんか？

そんなモヤモヤをスッキリ解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました。それがこの『洗濯機お掃除ブラシ・不織布クリーナーセット』です。

かゆい所に手が届く！ダイソーの『洗濯機お掃除ブラシ・不織布クリーナーセット』

まず見ていくのが、不織布クリーナー。表面が粒々としたアクリルビーズ入りの不織布が採用され、洗剤なしでも汚れ落ち◎隙間汚れをしっかり絡め取ってくれます。

切り込みが入った構造になっているので、洗濯槽の縁などの段差部分を挟み込むようにして掃除できるのもポイント。表と裏を一気に拭き上げられるので、効率的です。

反対側は先が尖っているので、細かい部分に入り込んだホコリや汚れをかき出せます。

そしてもうひとつが高耐久PBTブラシ。このブラシがまた優秀で、毛先は柔らかくしなりがあり、溜まったホコリや細かいゴミを優しくかき出すのにぴったりです。

先端が少し曲がった形状になっているので、指も雑巾も入らないような死角ゾーンにスッと入り込んでくれます。

反対側はヘラ状になっているので、こびりついた洗剤カスや汚れを削ることが可能。ブラシとスクレーパーの2役をこなしてくれる優れものです。

今回はダイソーの『洗濯機お掃除ブラシ・不織布クリーナーセット』をご紹介しました。

専用グッズってやっぱり強いな〜と実感できるダイソーの有能商品。面倒になりがちな洗濯機掃除も、このセットがあればぐっとハードルが下がります。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。