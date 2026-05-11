◇MLB フィリーズ 6-0 ロッキーズ(日本時間11日、シチズンズ・バンク・パーク)

今季8度目の先発マウンドにあがったロッキーズの菅野智之投手。初回から2者連続のHRを浴びるなど不安定な立ち上がりとするも、以降は持ち直し、5回5失点での降板となりました。

フィリーズ戦に挑んだ菅野投手。先頭で迎えたトレー・ターナー選手は空振り三振とするも、続くカイル・シュワバー選手とブライス・ハーパー選手からは2者連続でのホームランを浴びます。その後はヒットでランナーを背負う場面もありましたが、さらなる失点は許さず。初回を2失点で終えます。しかし2回にも先頭から2塁打を浴びると、後続にも四球を許し無死1、2塁のピンチ。ここから味方のエラーや犠牲フライなどで2点を失うと、2アウト走者なしの場面では、シュワバー選手に2打席連続となる16号ソロを浴びました。

しかし、3回からは計3イニングをヒット2本に抑える好投。5回を投げきったところで降板となりました。この日の菅野投手は5回81球を投げ、被安打7、奪三振2、与四球1、失点5。防御率4.07となりました。

なお、チームは打線がつながらず6安打で完封負け。菅野投手も今季3敗目となりました。チームはこれで4カード連続のカード負け越しとなっています。