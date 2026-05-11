杏、北欧生活での危険な運転環境を語る 子どもたちへの教訓も
俳優の杏が、ボルボXC40のアンバサダーに就任。本日より放送のVolvo XC40新TVCMシリーズ『人を思いやる、あなたへ。』第1弾に出演し、自然体の姿で家族とドライブを楽しむ様子を披露する。インタビューでは3ヶ月間滞在していたという北欧生活での危険な環境や子どもへの教訓も明かした。
【動画】晴れやかな衣装で！北欧での思い出を語った杏
今回の起用背景について、ボルボは「（杏さんは）環境や社会課題への関心も高く、エシカルなライフスタイルを発信するほか、WFP（世界食糧計画）を通して子どもや難民支援などの社会活動にも取り組まれており、こうした姿勢がボルボの価値観とも重なりました。また、忙しい日々の暮らしの中でもご家族との時間を大切にされている一面も、XC40のユーザーイメージに近く、アンバサダーおよびCMへの起用に至りました」とコメント。撮影でも杏は、犬とじゃれ合ったり、娘役に優しく声をかけるなど、家族との穏やかな時間をイメージしながら、温かな雰囲気を醸し出していたという。
インタビューでは、家族とのエピソードや北欧での生活も披露。北欧で運転する際には、道が凍っていたり、色んな動物が飛び出してくることも珍しくなかったそうで、車の安全や健康をキープするのは難しかったと語った。その上で、XC40は「かわいさ・綺麗さ・デザインの美しさに、さらに実用性が伴っているところがとても素敵だなと思います」と笑顔をみせた。
さらに本CMにちなみ、「人を思いやるって大事だな」と感じた出来事も明かした杏。それには、子どもたちと歩いていた時に、目の前で自転車から落とし物をされた人を皆で叫びながら追いかけたエピソードを披露した。結局、持ち主に追いつくことはできなかったそうだが、交番に届け、今自分ができることをするって大事だと子どもにも教えたという。
最後に、CMの見どころを披露。杏は、「今回のXC40のCMは、なにげない日常の中の、喜びや安心が詰まっている瞬間を切り取ったもので、かわいいワンちゃんや娘と一緒に乗ったり、人とのつながりが生まれてちょっと笑顔になる瞬間だったり、人と人とがつながって街の中を運転して、見晴らしの良い場所に一緒に行く、そして帰り道は安心して子どもたちが眠っている、という、心が温かくなる、XC40の魅力がたくさん詰まったCMになっているかと思います。皆さまにはそのXC40の魅力をぜひ味わっていただければと思います。ぜひ、観てみてください」とコメントを寄せた。
【インタビュー】
――CM撮影で実際にXC40をご覧になって、いかがでしたか？
車に乗るシーンの撮影で、扉を閉めた瞬間に、外観と違う自分だけの世界に入ったような安心を感じました。中に座ってみると安定感もあり、コンパクトなので街中でも運転しやすいだろうなと思いました。私はもともと北欧の雑貨やインテリアがとても好きなんですが、かわいさ・綺麗さ・デザインの美しさに、さらに実用性が伴っているところがとても素敵だなと思います。今回XC40に乗ってみて、“北欧の心”みたいなものも感じることができました。
――杏さんがXC40に乗って行ってみたいところは？
良いスピーカーが積んであるということで、音楽を楽しみながらちょっと遠くにドライブに行ってみたいなと思います。東京だったら綺麗な滝を目指しながら美味しいお蕎麦を食べに行ったり、フランスでは犬も飼っているので、家族みんなで楽しめるような山、海、湖など、自然のあるところに行ってみたいなと思います。
――どんな方にXC40をおすすめしたいですか？
安心・安全に気を配りたい方、家族など人を乗せる方にはぜひお勧めしたいです。都会でも自然の中でも大活躍しそうな車だなと思います。
――最近「人を思いやるって大事だな」と感じた出来事はありますか？
子どもたちと歩いていた時に、目の前で自転車から落とし物をされた方がいて、皆で叫びながら、「待ってー」と追いかけましたが間に合わず、子どもたちと一緒に交番に届けました。直接的なすぐの解決にはなりませんでしたが、今自分ができることをするって大事だなと思いました。これからも機会があったら迷わず行動をとる選択をしていきたいなと思いました。
――杏さんにとって、セーフティスペースってどんなところですか？
やはり自分の部屋かなと思います。子どもたちや犬がいつのまにか全員集合していたり、私自身そこでゴロゴロしている瞬間も多く、安心できる場所だからなのかなと思っています。クルマの中もまさに私にとってもセーフティスペースとなっていて、好きな曲をかけながらどこに行こうか決めたり、何を積んでおこうか考えたり。子どもの習い事を車の中でずっと待っている時間も、リラックスしたり、集中もできるような気がして、自分のクルマの中にいる時間がすごく好きです。
――CMのみどころを教えてください。
今回のXC40のCMは、なにげない日常の中の、喜びや安心が詰まっている瞬間を切り取ったもので、かわいいワンちゃんや娘と一緒に乗ったり、人とのつながりが生まれてちょっと笑顔になる瞬間だったり、人と人とがつながって街の中を運転して、見晴らしの良い場所に一緒に行く、そして帰り道は安心して子どもたちが眠っている、という、心が温かくなる、XC40の魅力がたくさん詰まったCMになっているかと思います。皆さまにはそのXC40の魅力をぜひ味わっていただければと思います。ぜひ、観てみてください。
【動画】晴れやかな衣装で！北欧での思い出を語った杏
今回の起用背景について、ボルボは「（杏さんは）環境や社会課題への関心も高く、エシカルなライフスタイルを発信するほか、WFP（世界食糧計画）を通して子どもや難民支援などの社会活動にも取り組まれており、こうした姿勢がボルボの価値観とも重なりました。また、忙しい日々の暮らしの中でもご家族との時間を大切にされている一面も、XC40のユーザーイメージに近く、アンバサダーおよびCMへの起用に至りました」とコメント。撮影でも杏は、犬とじゃれ合ったり、娘役に優しく声をかけるなど、家族との穏やかな時間をイメージしながら、温かな雰囲気を醸し出していたという。
さらに本CMにちなみ、「人を思いやるって大事だな」と感じた出来事も明かした杏。それには、子どもたちと歩いていた時に、目の前で自転車から落とし物をされた人を皆で叫びながら追いかけたエピソードを披露した。結局、持ち主に追いつくことはできなかったそうだが、交番に届け、今自分ができることをするって大事だと子どもにも教えたという。
最後に、CMの見どころを披露。杏は、「今回のXC40のCMは、なにげない日常の中の、喜びや安心が詰まっている瞬間を切り取ったもので、かわいいワンちゃんや娘と一緒に乗ったり、人とのつながりが生まれてちょっと笑顔になる瞬間だったり、人と人とがつながって街の中を運転して、見晴らしの良い場所に一緒に行く、そして帰り道は安心して子どもたちが眠っている、という、心が温かくなる、XC40の魅力がたくさん詰まったCMになっているかと思います。皆さまにはそのXC40の魅力をぜひ味わっていただければと思います。ぜひ、観てみてください」とコメントを寄せた。
【インタビュー】
――CM撮影で実際にXC40をご覧になって、いかがでしたか？
車に乗るシーンの撮影で、扉を閉めた瞬間に、外観と違う自分だけの世界に入ったような安心を感じました。中に座ってみると安定感もあり、コンパクトなので街中でも運転しやすいだろうなと思いました。私はもともと北欧の雑貨やインテリアがとても好きなんですが、かわいさ・綺麗さ・デザインの美しさに、さらに実用性が伴っているところがとても素敵だなと思います。今回XC40に乗ってみて、“北欧の心”みたいなものも感じることができました。
――杏さんがXC40に乗って行ってみたいところは？
良いスピーカーが積んであるということで、音楽を楽しみながらちょっと遠くにドライブに行ってみたいなと思います。東京だったら綺麗な滝を目指しながら美味しいお蕎麦を食べに行ったり、フランスでは犬も飼っているので、家族みんなで楽しめるような山、海、湖など、自然のあるところに行ってみたいなと思います。
――どんな方にXC40をおすすめしたいですか？
安心・安全に気を配りたい方、家族など人を乗せる方にはぜひお勧めしたいです。都会でも自然の中でも大活躍しそうな車だなと思います。
――最近「人を思いやるって大事だな」と感じた出来事はありますか？
子どもたちと歩いていた時に、目の前で自転車から落とし物をされた方がいて、皆で叫びながら、「待ってー」と追いかけましたが間に合わず、子どもたちと一緒に交番に届けました。直接的なすぐの解決にはなりませんでしたが、今自分ができることをするって大事だなと思いました。これからも機会があったら迷わず行動をとる選択をしていきたいなと思いました。
――杏さんにとって、セーフティスペースってどんなところですか？
やはり自分の部屋かなと思います。子どもたちや犬がいつのまにか全員集合していたり、私自身そこでゴロゴロしている瞬間も多く、安心できる場所だからなのかなと思っています。クルマの中もまさに私にとってもセーフティスペースとなっていて、好きな曲をかけながらどこに行こうか決めたり、何を積んでおこうか考えたり。子どもの習い事を車の中でずっと待っている時間も、リラックスしたり、集中もできるような気がして、自分のクルマの中にいる時間がすごく好きです。
――CMのみどころを教えてください。
今回のXC40のCMは、なにげない日常の中の、喜びや安心が詰まっている瞬間を切り取ったもので、かわいいワンちゃんや娘と一緒に乗ったり、人とのつながりが生まれてちょっと笑顔になる瞬間だったり、人と人とがつながって街の中を運転して、見晴らしの良い場所に一緒に行く、そして帰り道は安心して子どもたちが眠っている、という、心が温かくなる、XC40の魅力がたくさん詰まったCMになっているかと思います。皆さまにはそのXC40の魅力をぜひ味わっていただければと思います。ぜひ、観てみてください。