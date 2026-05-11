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全国的に晴れて夏日続出　関東甲信の山沿いは一部でにわか雨

きょうは北海道と関東甲信の山沿いでにわか雨があるほかは、全国的に晴れるでしょう。強い日差しで気温が上がり、25℃以上の夏日の所が多くなりそうです。一方、梅雨前線の影響を受ける沖縄では、激しい雨の降る所があるでしょう。

【CGで見る】急な雷雨に注意　この先3日間の降水と雲の予想シミュレーション

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:22℃　釧路:16℃
青森　:25℃　盛岡:24℃
仙台　:24℃　新潟:25℃
長野　:26℃　金沢:25℃
名古屋:25℃　東京:25℃
大阪　:26℃　岡山:25℃
広島　:25℃　松江:26℃
高知　:25℃　福岡:26℃
鹿児島:25℃　那覇:23℃

今週は大気不安定エリア拡大　急な雷雨に注意

あす以降も全国的に晴れる所が多くなりますが、上空にはこの時期としては強い寒気が居座り、急な雷雨の所があるでしょう。あすは九州や関東甲信、東北南部でにわか雨や雷雨の所があり、水曜日は東京都心など関東の平野部でも雷雨の可能性があります。

金曜日頃まで大気の状態が不安定な状態が続くため、急な強い雨や落雷などにご注意ください。土日は安定して晴れて、各地で一段と暑くなるでしょう。そして、来週水曜日頃からは蒸し暑さも増していきそうです。