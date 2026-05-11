【きょうの天気】全国的に晴れて25℃以上の夏日に 北海道と関東甲信の山沿いでにわか雨、沖縄は梅雨前線の影響で激しい雨の降る所も
全国的に晴れて夏日続出 関東甲信の山沿いは一部でにわか雨
きょうは北海道と関東甲信の山沿いでにわか雨があるほかは、全国的に晴れるでしょう。強い日差しで気温が上がり、25℃以上の夏日の所が多くなりそうです。一方、梅雨前線の影響を受ける沖縄では、激しい雨の降る所があるでしょう。
【CGで見る】急な雷雨に注意 この先3日間の降水と雲の予想シミュレーション
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 :22℃ 釧路:16℃
青森 :25℃ 盛岡:24℃
仙台 :24℃ 新潟:25℃
長野 :26℃ 金沢:25℃
名古屋:25℃ 東京:25℃
大阪 :26℃ 岡山:25℃
広島 :25℃ 松江:26℃
高知 :25℃ 福岡:26℃
鹿児島:25℃ 那覇:23℃
今週は大気不安定エリア拡大 急な雷雨に注意
あす以降も全国的に晴れる所が多くなりますが、上空にはこの時期としては強い寒気が居座り、急な雷雨の所があるでしょう。あすは九州や関東甲信、東北南部でにわか雨や雷雨の所があり、水曜日は東京都心など関東の平野部でも雷雨の可能性があります。
金曜日頃まで大気の状態が不安定な状態が続くため、急な強い雨や落雷などにご注意ください。土日は安定して晴れて、各地で一段と暑くなるでしょう。そして、来週水曜日頃からは蒸し暑さも増していきそうです。