全国的に晴れて夏日続出 関東甲信の山沿いは一部でにわか雨

きょうは北海道と関東甲信の山沿いでにわか雨があるほかは、全国的に晴れるでしょう。強い日差しで気温が上がり、25℃以上の夏日の所が多くなりそうです。一方、梅雨前線の影響を受ける沖縄では、激しい雨の降る所があるでしょう。

【CGで見る】急な雷雨に注意 この先3日間の降水と雲の予想シミュレーション

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :22℃ 釧路:16℃

青森 :25℃ 盛岡:24℃

仙台 :24℃ 新潟:25℃

長野 :26℃ 金沢:25℃

名古屋:25℃ 東京:25℃

大阪 :26℃ 岡山:25℃

広島 :25℃ 松江:26℃

高知 :25℃ 福岡:26℃

鹿児島:25℃ 那覇:23℃

今週は大気不安定エリア拡大 急な雷雨に注意

あす以降も全国的に晴れる所が多くなりますが、上空にはこの時期としては強い寒気が居座り、急な雷雨の所があるでしょう。あすは九州や関東甲信、東北南部でにわか雨や雷雨の所があり、水曜日は東京都心など関東の平野部でも雷雨の可能性があります。



金曜日頃まで大気の状態が不安定な状態が続くため、急な強い雨や落雷などにご注意ください。土日は安定して晴れて、各地で一段と暑くなるでしょう。そして、来週水曜日頃からは蒸し暑さも増していきそうです。