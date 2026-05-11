タレント上沼恵美子（71）が11日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」に出場する「シャンプーハット」にエールを送った。

先月27日に、グランプリファイナルの抽選会が行われたことを受け、上沼は「トーナメントで相手が決まったのね。（本戦は）今週の土曜日でございます」と報告。「シャンプーハット」てつじが「“ここ天”を背負って戦って来ますんで」と意気込みを語ると、上沼はすかさず「背負わんといて」と、半ば定番のやり取りでツッコんだ。

とはいえ「生放送なんで皆さんご覧になってくださいね。今週19日、6時半からかな」とオススメ。「トーナメントなんで1回負けたら終わりなんですけど」というてつじに、「絶対優勝してよ」と背中を押した。

しかし当のてつじは、すでに優勝が見えているようで「そんなオーラ、自分でも出てるなっていうのが正直。上沼さん、どうですか？」と自信満々。上沼は「だいたいな、オーラが出てるっていうのは周囲が言うんちゃう？自分で言う？」とあきれつつも、「イケるん違う？」と期待した。

1回戦の対戦相手は人力舎に所属する「リニア」。てつじは「他事務所なんですけど、めちゃくちゃ面白い漫才師さんで」といい、「あとはお客さんが決めるんで。場の空気感を作るのに関しては、こっちは30年やってますんで。リニアはまだ18年とか」と、自身らが最年長であることを伝えた。

これに上沼は「面白いね、トーナメント。いやいやいや…」と感慨深げ。番組を視聴予定だと明かし「頑張って」と改めてエールを送っていた。