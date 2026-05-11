小島瑠璃子、忙しい時におすすめのキーマカレー公開「参考になる」「料理上手で尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの小島瑠璃子が5月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。キーマカレーのレシピを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳美人タレント「忙しい時にぴったり」卵乗った具だくさんキーマカレー
小島は「極限状態に忙しい、全てがめんどくさい、でも美味しくて栄養のあるものを食べたい！という時のメニューはこれ」とつづり、写真を投稿。金髪を後ろで一つにまとめる小島が、キーマカレーの乗ったお皿を手に持ち、片手でお皿を指さすショットを公開している。また、別の投稿ではキーマカレーの材料を披露している。
この投稿には「美味しそう」「私も食べたいです」「忙しい時にぴったり」「参考になる」「料理上手で尊敬します」「理想のおうちごはんですね」などと反響が寄せられている。
小島は、2023年5月に結婚したことを発表し、同年8月には第1子を妊娠したことを報告。2025年2月5日に夫で実業家の北村功太さんが亡くなったことを伝えていた。（modepress編集部）
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【写真】32歳美人タレント「忙しい時にぴったり」卵乗った具だくさんキーマカレー
◆小島瑠璃子、忙しい時におすすめレシピ公開
小島は「極限状態に忙しい、全てがめんどくさい、でも美味しくて栄養のあるものを食べたい！という時のメニューはこれ」とつづり、写真を投稿。金髪を後ろで一つにまとめる小島が、キーマカレーの乗ったお皿を手に持ち、片手でお皿を指さすショットを公開している。また、別の投稿ではキーマカレーの材料を披露している。
◆小島瑠璃子の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「私も食べたいです」「忙しい時にぴったり」「参考になる」「料理上手で尊敬します」「理想のおうちごはんですね」などと反響が寄せられている。
小島は、2023年5月に結婚したことを発表し、同年8月には第1子を妊娠したことを報告。2025年2月5日に夫で実業家の北村功太さんが亡くなったことを伝えていた。（modepress編集部）
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