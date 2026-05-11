2PM、10年ぶり東京ドーム公演で8万5000人動員「必ずまた帰ってきます！約束します！」
韓国の6人組グループ・2PMが5月9日、10日の2日間、東京ドームで『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME』を開催した。2011年の日本デビューから15年、2016年以来10年ぶりとなる東京ドーム公演は、2日間で8万5000人を動員。日本デビュー15周年を飾る記念公演として、大きな盛り上がりを見せた。
【ライブ写真】アンコールでグランドピアノを囲む2PMメンバー
公演は、この日を待ちわびたファンの思いに寄り添うような穏やかな音楽とともに開幕。メンバーがステージに登場し、中央へと歩みを進めると、せり上がったステージ上で日本デビュー曲「Take off」を披露した。続く「SET ME FREE」では夜景をイメージした映像を背にパフォーマンスを展開。「Everybody」に続き「NEXT Generation」ではタオルを使った演出で会場を一気に熱気で包み込んだ。
MCでは「ただいま〜」とファンにあいさつし、久しぶりに戻ってくることから“THE RETURN”と名付けたことも明かした。その後も「HIGHER」「GIVE ME LOVE」「Beautiful」と続き、一糸乱れぬフォーメーションダンスや椅子を使ったセクシーなパフォーマンスで魅了。「Ultra Lover」「Jam Session」「Guilty Love」ではトロッコでドームを一周し、スタンド席のファンにも歌声を届けた。
中盤では「想像してみて」に続き、70名を超えるダンサーとともに「ミダレテミナ」を披露。さらに日本での最新曲「僕とまた」、ヒット曲「My House -Japanese ver.-」を歌い上げ、「I’m your man」ではネクタイをほどき、曲の終わりにシャツがはだけると大歓声が起こった。「マスカレード ~Masquerade~」では仮面をつけたダンサーとともに情熱的なステージを見せた。
MCでは、3年前の有明アリーナでの公演でも披露した、各メンバーのソロ曲コーナーで盛り上がり、「運命」「Merry-go-round」「Fight」を立て続けに披露したあとのMCでは、「15年間の盛り上がる曲を全部詰め込んだらこうなりました」と笑顔でコメント。その後も「Promise (I’ll be)」「Winter Games」「Heartbeat」と続き、力強いパフォーマンスで東京ドームを引き込んだ。
アンコールでは、JUN. Kがグランドピアノを奏でながら「離れていても」を歌唱。ファンも一緒に歌い、会場に温かな空気が広がった。さらにファンからのサプライズ映像が流れると、メンバーは感動と感謝を伝え、「必ずまた帰ってきます！約束します！」と再会を誓った。
そして、メンバーが気球に乗って「Falling in love」「365」を歌唱。「Hands Up」では東京ドーム全体がパーティー会場のような盛り上がりとなり、ラストは「I’ll be back -Japanese ver.-」で締めくくった。
なお、同公演の模様を収めたライブBlu-rayが、来年1月20日に発売される。
■『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME』セットリスト
M01. Take Off
M02. SET ME FREE
M03. Everybody
M04. NEXT Generation
M05. HIGHER
M06. GIVE ME LOVE
M07. Beautiful
M08. Ultra Lover〜Jam Session〜Guilty Love
M09. 想像してみて
M10. ミダレテミナ
M11. 僕とまた
M12. My House -Japanese ver.-
M13. I'm your man
M14. マスカレ-ド ~Masquerade~
M15. 運命
M16. Merry-go-round
M17. Fight
M18. Promise (I'll be)
M19. Winter Games
M20. Heartbeat
M21. 離れていても
M22. Falling in love
M23. 365
M24. Hands Up
M25. I'll be back -Japanese ver.-
公演は、この日を待ちわびたファンの思いに寄り添うような穏やかな音楽とともに開幕。メンバーがステージに登場し、中央へと歩みを進めると、せり上がったステージ上で日本デビュー曲「Take off」を披露した。続く「SET ME FREE」では夜景をイメージした映像を背にパフォーマンスを展開。「Everybody」に続き「NEXT Generation」ではタオルを使った演出で会場を一気に熱気で包み込んだ。
MCでは「ただいま〜」とファンにあいさつし、久しぶりに戻ってくることから“THE RETURN”と名付けたことも明かした。その後も「HIGHER」「GIVE ME LOVE」「Beautiful」と続き、一糸乱れぬフォーメーションダンスや椅子を使ったセクシーなパフォーマンスで魅了。「Ultra Lover」「Jam Session」「Guilty Love」ではトロッコでドームを一周し、スタンド席のファンにも歌声を届けた。
中盤では「想像してみて」に続き、70名を超えるダンサーとともに「ミダレテミナ」を披露。さらに日本での最新曲「僕とまた」、ヒット曲「My House -Japanese ver.-」を歌い上げ、「I’m your man」ではネクタイをほどき、曲の終わりにシャツがはだけると大歓声が起こった。「マスカレード ~Masquerade~」では仮面をつけたダンサーとともに情熱的なステージを見せた。
MCでは、3年前の有明アリーナでの公演でも披露した、各メンバーのソロ曲コーナーで盛り上がり、「運命」「Merry-go-round」「Fight」を立て続けに披露したあとのMCでは、「15年間の盛り上がる曲を全部詰め込んだらこうなりました」と笑顔でコメント。その後も「Promise (I’ll be)」「Winter Games」「Heartbeat」と続き、力強いパフォーマンスで東京ドームを引き込んだ。
アンコールでは、JUN. Kがグランドピアノを奏でながら「離れていても」を歌唱。ファンも一緒に歌い、会場に温かな空気が広がった。さらにファンからのサプライズ映像が流れると、メンバーは感動と感謝を伝え、「必ずまた帰ってきます！約束します！」と再会を誓った。
そして、メンバーが気球に乗って「Falling in love」「365」を歌唱。「Hands Up」では東京ドーム全体がパーティー会場のような盛り上がりとなり、ラストは「I’ll be back -Japanese ver.-」で締めくくった。
なお、同公演の模様を収めたライブBlu-rayが、来年1月20日に発売される。
■『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME』セットリスト
M01. Take Off
M02. SET ME FREE
M03. Everybody
M04. NEXT Generation
M05. HIGHER
M06. GIVE ME LOVE
M07. Beautiful
M08. Ultra Lover〜Jam Session〜Guilty Love
M09. 想像してみて
M10. ミダレテミナ
M11. 僕とまた
M12. My House -Japanese ver.-
M13. I'm your man
M14. マスカレ-ド ~Masquerade~
M15. 運命
M16. Merry-go-round
M17. Fight
M18. Promise (I'll be)
M19. Winter Games
M20. Heartbeat
M21. 離れていても
M22. Falling in love
M23. 365
M24. Hands Up
M25. I'll be back -Japanese ver.-