今月６日に死去したことが公表された、「宇宙刑事ギャバン」の主役・一条寺烈役、「バトルフィーバーJ」のバトルケニヤ・曙四郎役、「電子戦隊デンジマン」のデンジブルー・青梅 大五郎役などで知られる、俳優の大葉健二さん。

「宇宙刑事シャリバン」の主役・伊賀電役を演じた、俳優・渡洋史さんが、５月１０日に自身のインスタグラムで、大葉さんの葬儀の模様を伝えると共に、追悼のメッセージを綴っています。



【写真を見る】「ギャバン」大葉健二さん 葬儀 「シャリバン」渡洋史さんが追悼 「あばよ涙…」 祭壇にはギャバン、バトルケニヤ、デンジブルーのマスク 【全文】





渡洋史さんは「大葉健二さま」「2018年4月に一緒に九州・熊本にイベントに行き、その帰りに愛媛・松山の実家にお邪魔させて頂きLUMME M5やご家族皆さんと語らい、道後温泉・松山城など廻らせて頂いたのは楽しい想い出です。」と、投稿。



続けて「そのひと月後に倒れたと聞き耳を疑いました。」「またきっと復活出来ると信じてましたが、残念です。」と、記しました。



そして「8年間の闘病お疲れ様でした。ゆっくり休んで下さい。合掌」と、綴ってい







続けて、渡洋史さんは「本日、 家族に見守られ、我々の師匠、大葉 健二の葬儀を 無事に執り行うことができました。」と綴ると、報告。



更に、大場さん祭壇の写真や「宇宙刑事ギャバン」のギャバン、「バトルフィーバーJ」のバトルケニヤ、「電子戦隊デンジマン」のデンジブルーのマスクの写真を添えました。







続けて「皆様から送って頂きました 溢れんばかりの愛のおかげで 笑顔で送り出すことができました。」と、記しました。



そして「あばよ涙…」「LUMME M5 、大葉健二 弟子一同」と、「宇宙刑事ギャバン」の主題歌の歌詞を添えて、追悼しています。







【 渡洋史さん インスタグラムより引用 】





大葉健二さま

2018年4月に一緒に九州・熊本にイベントに行き、その帰りに愛媛・松山の実家にお邪魔させて頂きLUMME M5やご家族皆さんと語らい、道後温泉・松山城など廻らせて頂いたのは楽しい想い出です。

そのひと月後に倒れたと聞き耳を疑いました。

またきっと復活出来ると信じてましたが、残念です。

8年間の闘病お疲れ様でした。

ゆっくり休んで下さい。

本日、 家族に見守られ、

我々の師匠、大葉 健二の葬儀を

無事に執り行うことができました。

皆様から送って頂きました

溢れんばかりの愛のおかげで

笑顔で送り出すことができました。

あばよ涙…

LUMME M5 、大葉健二 弟子一同



【担当：芸能情報ステーション】