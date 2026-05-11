資産7億円の桐谷さん、人生初の猫カフェ満喫！写真投稿でいろんな種類の猫たち集結
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が9日、自身のXを更新。人生で初めて猫カフェに行ったことを報告し、出会った猫たちの写真を公開した。
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いつもは持ち株や優待を使って食事した物などを報告しているが、今回は「ホテルを出た後、写真を撮ってくれた友人が、吉祥寺の猫カフェに行きましょうと言うので、生まれて初めて猫カフェに行きました」と告白。
続けて「私は中学生の時から高校を卒業して上京するまで猫を飼っていて猫が大好きです。しかし、一人暮らしで猫の世話ができません。自分の世話(部屋の片付け)もできないのに」と猫の思い出をつづった。投稿した写真では、猫カフェで出会ったいろんな可愛い猫や、猫になでなでする様子などを見ることができる。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
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