◇MLB ブレーブス 7-2 ドジャース(日本時間11日、ドジャー・スタジアム)

ブレーブスとの3連戦を負け越し、これで2連敗としたドジャース。ロバーツ監督がムーキー・ベッツ選手の戦列復帰を明言するとともに、チームに与える影響についても語りました。

開幕から「3番・ショート」で出場していたベッツ選手。しかし日本時間4月5日の試合で負傷し、翌日には右腹斜筋の肉離れでIL入りとなっていました。その後は守備練習などをこなす姿を見せていましたが、ロバーツ監督が翌日の同5月12日に戦列復帰することを明かしました。

「2-7」で敗れたのち、取材に応じたロバーツ監督は「ムーキー(ベッツ選手)が戻ってくるのは大きいよ。チームに活力を与えてくれる存在になると思う。彼自身も復帰をすごく楽しみにしているからね。スター選手が打線に加わることで、打線全体の厚みも増す。フレッシュな状態で戻ってきてくれるし、このチームにエネルギーを注入してくれることを期待している。だから、状況は良くなると思うよ」とコメント。連敗中のチームにとっての起爆剤として期待を寄せます。

さらに4打数無安打に倒れた大谷翔平選手についても言及。1番起用は変えない予定だと明かしながら「今はまだ全体がうまく噛み合っていない感じだね」と語ります。この理由について「今の彼は速球に差し込まれているように見える。普段ならベルト付近の高さの球を広角に強く打ち返せるんだけど、今は少し振り遅れていて、バットの下をくぐっている感じ。それは単純にタイミングが遅れているということだと思う。彼が本来の状態なら、左翼へのポップフライや浅いフライが2塁打やホームランになっているはずなんだ」と語ります。

続けて、大谷選手の成績が全体を見れば悪くはないものだとコメント。ただ「彼がどんな選手で、これまでどんな結果を残してきたかを考えると、やっぱり本来の水準よりは下回っている」と語ります。それでも、大谷選手だけではなくチーム全体の奮起にも期待。「もちろん、他にも十分に力のある選手は8人いる。今は多くの選手が本来の状態より少し下にいるとも言える。でも、ショウヘイやフレディのような選手が勢いに乗ると、周りの選手たちも引っ張られるものなんだ。さらにムーキーも戻ってくるからね」とチーム状況の変化に思いを寄せました。