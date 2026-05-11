日本全国を飛び回ることから「空飛ぶ料理研究家」と呼ばれる84歳・村上祥子さん。料理研究家人生60年の村上さんは、「いくつになっても『食べること』『たんぱく質』をしっかり摂ること」が大切だと語ります。そこで今回は村上さんの著書『84歳。食べて、歩いて、カッコよく生きる。』より一部を抜粋し、「ちゃんと食べて、カッコよく生きる・ムラカミ流」の極意をお届けします。

【書影】料理研究60年でみつけた、人生でいちばん大切なこと。村上祥子『84歳。食べて、歩いて、カッコよく生きる。』

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84歳。元気の秘訣は３つ

84歳になった私は正真正銘の後期高齢者です。元気いっぱいのつもりでも過信はいけません。２カ月に一度、ホームドクターのところで健診を受けています。目下のところ、問題になる数字はなしということです。

「元気の秘訣は？」と、よく聞かれます。

それは「栄養」「運動」「社会参加」の３つです。

「栄養」は、一日三度の食事を摂ること。

「運動」は、とにかく毎日、よく歩くこと。

多い日には１万７０００歩

２階のスタジオと３階の自室を16段の階段で行き来します。撮影中は立ちっぱなしです。食材購入も私の仕事。よく歩いているから足腰が丈夫で、多い日には１万７０００歩、少ない日で１万歩。ときに、10kg近くなる食材を抱えて歩きます。夕方、スタッフの退社後も、残った料理や食材をひとりで片付けます。日が暮れると、深夜回収の生ゴミ袋をポリペールに入れてふたをかぶせ、重しをのせて出します。

「社会参加」は、地元の西日本新聞に「村上祥子のきょうの一品」を週４日執筆し、写真も撮って届けています。

当初は週1回で始まった「いきいきさち子の家庭料理」。タイトルを変えて、45年目を迎える２０２６年現在も続いています。

その他、月刊誌の連載を何本か、単行本は２０２４年に10冊、２０２５年に１冊。そして、２０２６年春には、『84歳。食べて、歩いて、カッコよく生きる。』を含めて４冊出す予定です。読者のニーズに合わせて情報を集め、原稿を起こす。これで社会とつながっていると考えています。

ムラカミの元気のもとは、玉ねぎ

「お元気だから仕事ができるのですね！」とおっしゃる方がいます。でも私は、仕事をしているから元気なのだ、と思っています。

その元気を支えてくれているのが「たまねぎ氷(R)」です。



（写真提供：Photo AC）

あるとき、古い知人がソックスを脱いで足の爪を見せてくれました。紫色になっています。息をのむほど驚きました。このまま進行すれば、切断も免れません。その方は糖尿病を長く患っています。私は大学で病態栄養指導講座の講師を務めており、中でも糖尿病が専門です。

そこで、「玉ねぎ」に着目しました。

「玉ねぎ氷」で血糖値が…

玉ねぎを切ると、鼻にツーンとくる刺激を感じて涙がポロポロと出ます。これはイオウ化合物のイソアリインによるもの。イソアリインは調理中にはやっかいな成分ですが、（1）血糖値を下げる。（2）血液を固まりにくくして血栓をできにくくする。（3）血中脂質を減らして、コレステロール値を下げる。（4）胃の消化液の分泌を助ける。（5)ビタミンＢ１の吸収を高めて新陳代謝をよくする。（6)疲労回復。（7）イライラを鎮める。（8）抗菌作用。（9）アレルギーを抑えるなど、さまざまな効果を発揮します。それを毎日無理なく摂取できるようにと考えたのが「たまねぎ氷(R)」でした。

電子レンジで加熱した玉ねぎを、ミキサー（またはフードプロセッサー）でとろとろにし、製氷皿に小分けして凍らせます。この「たまねぎ氷(R)」を一日２個（50ｇ）、みそ汁、ごはん、カレー、玉子焼き、ヨーグルト、紅茶などいつものおかずやデザート、ドリンクに加えて糖尿病の知人に食べたり飲んだりしてもらいました。その結果、３００（mg／dL）を超えていた血糖値が、１カ月後には空腹時血糖値で１００（mg／dL）を切ったのです。

特許庁に申請し、出版もしたいと考えましたが、たった1人のデータでは発表できません。そこで、糖尿病外来のあるクリニックの患者さん10名に試してもらいました。４週間摂ってもらうと約９割の方の血糖値が下がり、感謝の声が上がりました。薬と違って玉ねぎは食べすぎても問題は起こりません。

※本稿は、『84歳。食べて、歩いて、カッコよく生きる。』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。