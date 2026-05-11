最古参・最年長として55年間レギュラー出演した番組『笑点』を、2024年3月に卒業した落語家・林家木久扇さん。怪我や大病を乗り越え、88歳の今も現役で高座に上がり、仕事にプライベートに大忙しの日々を送っています。今回はそんな林家木久扇さんの著書『88歳！ 元気な秘訣、教えます 人生は夕方からが美しい』から一部を抜粋し、明るくたくましい言葉をお届けします。

【書影】長生きはもうかる、生きるが勝ち！木久ちゃんが綴る、明るくたくましい人生指南書。林家木久扇『８８歳！ 元気な秘訣、教えます 人生は夕方からが美しい』

* * * * * * *

１００歳になったら売れると言われました

わたしは２０２５年に88歳になりました。米寿で現役の落語家なんて、過去を見たって、なかなかいるもんじゃあないと思います。

なぜこの年まで、元気で現役を続けられたのか、自分でもちょっとふり返ってみたくなりました。

実はわたしがまだ修業中のころ、古今亭志ん朝師匠からこんなことを言われたことがあるんです。

「木久ちゃんは生きる名人だね」

生きる名人……。もしかしたら楽屋で、気持ちよく落語をしてほしい一心でお茶出しやら何やら先を読んで動いているわたしを見て、おっしゃってくださったのかもしれません。

でも自分の人生を振り返ると、志ん朝師匠の言葉はもっと大きな意味を含んでいたんじゃないかとも思います。

88年の人生は決して順風満帆ではありませんでした。

小さいころは空襲で九死に一生を得たし、戦後は貧乏の中で苦労して家族を支えてきました。

大人になってからも大病で死にかけたこともあるし、事業で失敗して大損したこともあります。

でも、何とか乗りこえて今がある。たどりついた今は人生で一番穏やかで、幸せな時間が流れています。

なるほど、わたしは「生きる名人」かもしれません。

骨格がしっかりしているらしいです

わたしが週１回通っている接骨院の先生が、わたしの骨格を見て、「ふつうの人よりずっとしっかりしています。間違いなく、１００歳まで生きますよ」と太鼓判を押してくださいました。

先生は怪我をして治療にくる有名な運動選手を治してしまうカリスマです。その人がわたしを診てそう言ってくださるんだから間違いない。

うちに帰っておかみさんにその話をしたら、「いやだあ、そしたらわたしが先に死んじゃうじゃないの」だって。

たしかにおかみさんに先に死なれたら、困ります。おかみさんもわたしを残しておちおち成仏できないでしょうね。

それはともかく、骨格がしっかりしているのは、その通りだと思います。小学４年生のときから高校生まで毎朝ずっと新聞配達をしていたので、相当骨は鍛えられているはず。

83歳で大腿骨を骨折したときも、次の日から歩行訓練ができたのは、骨がしっかりしているおかげと言われました。

今も月に何回か、仕事で遠くまで行っています。その合間に寄席にも出ているんで、ほとんど休みがない。

骨がしっかりしていないと、とてもできないんじゃないかな。

その接骨院の先生がね、この間、面白いことを言ったんです。

「師匠は１００歳から売れますね」って。

「どうして？」と聞いたら、「１００歳で落語をやってる人はいないでしょ。ひっぱりだこですよ」ですって。

なるほどね、１００歳まで生きたら、落語界にもうライバルはいないやね。

生きているだけで人気者。ウハウハじゃないですか。なんとしても、そこまで生きて、いい思いをしたいもんだと、俄然、生きる力がわいてきました。

長生きはもうかる！ 生きるが勝ち！

だから最近、わたしは色紙に「長生きはもうかる」と書いているんです。長く生きて働けば働いただけ、お金が入る。

「長生きはリスク」という人もいるらしいけど、そんなふうにマイナスに思うのはもったいないと思う。

長く生きればその分時間が増えるから、その時間を働けばお金が入る、と考えればいい。

あとどれくらいもうけられるのかな、と考えると楽しくなる。長生きできるんじゃないかな。生きるが勝ちだと思うんです。

わたしは足も不自由だし、正座もできない。でも88歳のおじいさんが、人に呼ばれて旅をして、会を開けば入場料をいただけます。ありがたいことです。

どんな仕事でもいいから、自分にできる仕事でお金をかせぐことは大切なんじゃないでしょうか。

もっとも体が丈夫でないと、思うように働けない。一番大事なのは健康です。年をとったら、優先順位の一番は健康。

そのためにも運動したり、食事に気をつけたり、歯を大切にしたり、よく寝たり。体のメンテナンスには気を配ったほうがいいですね。

先の仕事を引き受けるのが「延命」のコツ

わたしはなるべく先の仕事も引き受けるようにしています。この年になれば、２年先、３年先の仕事なんて、ふつうは引き受けないものなんです。だってそれまで生きてるかどうか自信がない。

でもわたしは積極的に引き受けています。



（写真提供：Photo AC）

それに引き受けたからには、責任があるので、その日までは絶対元気でいようと思うじゃないですか。自然と健康に気をつけるようになる。オリジナルの「延命」の作戦なんです。

ただ、さすがに引き受けた仕事を全部覚えてはいられないので、細かいスケジュールは長女に管理してもらっています。前日に「明日は何時からこれがあるから、この資料が必要です」などと教えてもらって、直前に準備する。

前々から「この日はこうする」と頭に入れていると疲れちゃう。ストレスはよくありません。

おおざっぱに、「２年後まで仕事が入っているぞ」と思うのが好きなんです。

１００歳になっても高座に上がるぞ！

いつの間にか、落語協会で現役で寄席に出ている最高齢の落語家になっちゃいました。

歴代の『笑点』メンバーで、卒業した後に元気な落語家も、わたしがはじめてなんです。立川談志、前田武彦、三波伸介、五代目三遊亭圓楽、桂歌丸と、『笑点』の歴代司会者を送ってきたので、「笑点のおくりびと」なんて言われていまして。春風亭昇太さんはおくりそこねましたけど。

だから目標は、１００歳になっても高座にあがること。ギネスものですから。

※本稿は、『８８歳！ 元気な秘訣、教えます 人生は夕方からが美しい』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。