サッカー元日本代表の小野伸二さんからプレーする楽しさや、気候変動といった環境問題を教わるイベントが丸亀市で開かれました。

【写真を見る】サッカー元日本代表 小野伸二さんが指導「子どもたちがもっともっとサッカーを楽しんで」【岡山】

小野伸二さんが華麗なリフティングを披露します。丸亀市で開かれたスマイルフットボールツアーは明治安田生命の協賛でJリーグが開催しているもので、128人の小学生が参加しました。ドリブルやリフティングの指導に続いてミニゲームが行われ、参加した子どもたちは元Jリーガーとのプレーを楽しみました。

（参加した子ども）

「（小野さんは）いろんな技ができてすごくかっこよくてよかったと思います」「（小野さんの）パスが強すぎて、どこに行ったのかわからなかった」



また、猛暑などサッカーにも影響する気候変動について学ぶ「サステナトーク」も行われました。

（サッカー元日本代表 小野伸二さん）

「子どもたちがもっともっとサッカーを楽しんでやりたいというきっかけができて、もっともっとうまくなりたいというヒントになってくれたらいいなと思っています」



Jリーグと明治安田生命は今後もサッカーの楽しさや環境問題について子どもたちに伝えていきたいとしています。