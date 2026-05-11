「マジで怖い」「敵としてはどう止めるか」日本代表守護神から２発！ 今冬加入ながらセリエＡで今季13発のオランダ代表ＦＷに日本のファンは戦々恐々「苦戦しそう…」

「マジで怖い」「敵としてはどう止めるか」日本代表守護神から２発！ 今冬加入ながらセリエＡで今季13発のオランダ代表ＦＷに日本のファンは戦々恐々「苦戦しそう…」