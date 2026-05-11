「マジで怖い」「敵としてはどう止めるか」日本代表守護神から２発！ 今冬加入ながらセリエＡで今季13発のオランダ代表ＦＷに日本のファンは戦々恐々「苦戦しそう…」
現地５月10日開催されたセリエAの第36節で、ローマが日本代表GK鈴木彩艶を擁するパルマと敵地で対戦。３−２の勝利を収めた。
この試合で２ゴールを奪う活躍をみせたのが、ローマのオランダ代表FWドニエル・マレンだった。
まずは22分、ボックス手前の中央でパウロ・ディバラのパスを受けると、見事なファーストタッチから右足のシュートを流し込んで先制点を奪う。さらに２−２で迎えた90＋11分には、PKを決めて勝ち越しゴールを奪ってみせた。
日本代表守護神から２発。27歳のオランダ人アタッカーは今冬にローマに加入したばかりではあるものの、これで今季のセリエAでの得点数を13に伸ばし、得点ランキングで２位タイに浮上した。
オランダは北中米ワールドカップの初戦で日本と対戦するだけに、マレンに対してSNS上では日本のファンから以下のような声が上がっている。
「敵としてはどう止めるか」
「マジで怖い」
「ベルカンプを彷彿とさせるワンタッチ」
「こいつうますぎんねん」
「日本代表は苦戦しそう…」
森保ジャパンにとって警戒すべき選手の１人となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オランダ代表FWが日本代表守護神から２ゴール
この試合で２ゴールを奪う活躍をみせたのが、ローマのオランダ代表FWドニエル・マレンだった。
まずは22分、ボックス手前の中央でパウロ・ディバラのパスを受けると、見事なファーストタッチから右足のシュートを流し込んで先制点を奪う。さらに２−２で迎えた90＋11分には、PKを決めて勝ち越しゴールを奪ってみせた。
オランダは北中米ワールドカップの初戦で日本と対戦するだけに、マレンに対してSNS上では日本のファンから以下のような声が上がっている。
「敵としてはどう止めるか」
「マジで怖い」
「ベルカンプを彷彿とさせるワンタッチ」
「こいつうますぎんねん」
「日本代表は苦戦しそう…」
森保ジャパンにとって警戒すべき選手の１人となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オランダ代表FWが日本代表守護神から２ゴール