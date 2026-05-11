パルマ戦で２ゴールの活躍を見せたマレン。（C）Getty Images

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　現地５月10日開催されたセリエAの第36節で、ローマが日本代表GK鈴木彩艶を擁するパルマと敵地で対戦。３−２の勝利を収めた。

　この試合で２ゴールを奪う活躍をみせたのが、ローマのオランダ代表FWドニエル・マレンだった。

　まずは22分、ボックス手前の中央でパウロ・ディバラのパスを受けると、見事なファーストタッチから右足のシュートを流し込んで先制点を奪う。さらに２−２で迎えた90＋11分には、PKを決めて勝ち越しゴールを奪ってみせた。

　日本代表守護神から２発。27歳のオランダ人アタッカーは今冬にローマに加入したばかりではあるものの、これで今季のセリエAでの得点数を13に伸ばし、得点ランキングで２位タイに浮上した。
 
　オランダは北中米ワールドカップの初戦で日本と対戦するだけに、マレンに対してSNS上では日本のファンから以下のような声が上がっている。

「敵としてはどう止めるか」
「マジで怖い」
「ベルカンプを彷彿とさせるワンタッチ」
「こいつうますぎんねん」
「日本代表は苦戦しそう…」

　森保ジャパンにとって警戒すべき選手の１人となりそうだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】オランダ代表FWが日本代表守護神から２ゴール

 