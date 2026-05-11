きゃりーぱみゅぱみゅ「CMで見たやつ」再現料理を公開「真似したいです」「さっぱりしてて夏にぴったり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが、5月11日までに自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露し、話題となっている。
【写真】33歳人気アーティスト「簡単で参考になる」トマト＆ツナ乗ったCM再現料理
きゃりーは「CMでみたやつ」とつづり、写真を投稿。お皿の上に乗ったうどんに角切りトマトとツナ、ドレッシングをかけた料理を公開している。
この投稿には「美味しそう」「CMの再現料理なんて面白い」「簡単で参考になる」「真似したいです」「さっぱりしてて夏にぴったりだね」「盛り付けも可愛いし、彩りも綺麗」「今夜のメニューに決定」「健康的で食欲そそる」などと反響が寄せられている。（modepress編集部）
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【写真】33歳人気アーティスト「簡単で参考になる」トマト＆ツナ乗ったCM再現料理
◆きゃりーぱみゅぱみゅ、CMで見た料理再現
きゃりーは「CMでみたやつ」とつづり、写真を投稿。お皿の上に乗ったうどんに角切りトマトとツナ、ドレッシングをかけた料理を公開している。
◆きゃりーぱみゅぱみゅの投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「CMの再現料理なんて面白い」「簡単で参考になる」「真似したいです」「さっぱりしてて夏にぴったりだね」「盛り付けも可愛いし、彩りも綺麗」「今夜のメニューに決定」「健康的で食欲そそる」などと反響が寄せられている。（modepress編集部）
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