声優界No.1ボディが炸裂！井口裕香、『週プレ』で魅せた最新写真集アザーカット公開♡

『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！

7月に最新写真集が発売する井口裕香が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！

井口裕香 ©三宮幹史／集英社

【プロフィール】

井口裕香

1988年7月11日生まれ 東京都出身 身長157cm

趣味＆特技＝フリートーク、犬の世話、運動

2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスターXENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。2013年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。

公式X【@yukachiofficial】

公式Instagram【@ooo31_iguchiyuka_31ooo】

今号の『週プレ』は、声優界のグラビアクイーン・井口裕香の表紙＆巻頭グラビア＆DVDで7.11発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を！妖艶すぎるメリハリボディ・澄田綾乃の最新撮、ハタチになった蓬莱舞の研ぎ澄まされた曲線美も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

＜特集情報＞

官邸の奥の間に閉じこもる“卑弥呼”高市首相がこれから迎える「3つの危機」、

フィリピン、タイ、ベトナム…ひと足先に“油が足りなくなった国々”のリアル、

5.15メンバー発表！森保ジャパン「W杯サプライズ招集」はあるのか!? などなど・・・

『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！