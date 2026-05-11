声優界No.1ボディが炸裂！井口裕香、『週プレ』で魅せた最新写真集アザーカット公開♡
『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！
7月に最新写真集が発売する井口裕香が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！
【プロフィール】
井口裕香
1988年7月11日生まれ 東京都出身 身長157cm
趣味＆特技＝フリートーク、犬の世話、運動
2002年に声優デビュー。2007年放送のテレビアニメ『アイドルマスターXENOGLOSSIA』（天海春香役）で初主演を果たした。主な出演作に『とある魔術の禁書目録』シリーズ（インデックス役）、「〈物語〉シリーズ」（阿良々木月火役）など。2013年にメジャーシングル『Shining Star-☆-LOVE Letter』でソロアーティストデビュー 。国内外でライブ活動を積極的に行なっている。
公式X【@yukachiofficial】
公式Instagram【@ooo31_iguchiyuka_31ooo】
今号の『週プレ』は、声優界のグラビアクイーン・井口裕香の表紙＆巻頭グラビア＆DVDで7.11発売の最新写真集から珠玉のアザーカットとメイキング映像を！妖艶すぎるメリハリボディ・澄田綾乃の最新撮、ハタチになった蓬莱舞の研ぎ澄まされた曲線美も！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
＜特集情報＞
官邸の奥の間に閉じこもる“卑弥呼”高市首相がこれから迎える「3つの危機」、
フィリピン、タイ、ベトナム…ひと足先に“油が足りなくなった国々”のリアル、
5.15メンバー発表！森保ジャパン「W杯サプライズ招集」はあるのか!? などなど・・・