ようやくエンジンがかかってきた。

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昨季まで2年連続2位ながら、今季は4位にとどまる日本ハムだ。

10日のオリックス戦は先発の北山亘基が8回無失点の好投で3勝目を挙げるなど、首位チーム相手にゼロ封勝ち。カード勝ち越しを決めた。

今季はここまで18勝20敗の借金2ながら、5月に限れば5勝4敗の貯金1。チーム状態が上向いてきた要因は、先発投手の復調にある。

3日のオリックス戦で北山が完封勝利を挙げて以降、先発投手が7試合連続でQS（クオリティースタート=6回自責点3以内）を達成するなど、5月の先発防御率は1.61（10日現在）。開幕当初は調子がイマイチだったエースの伊藤大海も6日の楽天戦で7回1失点で3勝目を挙げるなど、復調気配だ。

スタートダッシュに失敗した4月は、ソフトバンクから加入した有原航平が1勝4敗、防御率8.23とボロボロ。その有原が同月27日に二軍落ちして以降、チームは4カード中、3カードで勝ち越しを決めているのだから、皮肉なものだ。

有原は年俸6億円。チームの最高給取りとはいえ、特別扱いすればチームの火種になりかねない。二軍で周囲が「さすがは有原サン」と納得する投球をする必要がある。

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状態が上向きになってきたとはいえ、あれだけの戦力がありながらどうしてここまで苦戦しているのか。評論家の権藤博氏は、本紙日刊ゲンダイのコラムでその一因を鋭く分析する。●関連記事 【もっと読む】新庄監督にガッカリ…敗戦後の「看過できない発言」 も要チェックだ。