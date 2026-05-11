元放送作家の鈴木おさむ氏（54）が10日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿『日曜夜に、こっそり』」（日曜後11・30）に出演。「いい人」と思う人気タレントを明かした。

リスナーからいい人と思った有名人はいるかとの質問が寄せられた。社会学者の古市憲寿氏は「逆にこの人は嫌なやつだなっていう人いますか」と問いかけ、元放送作家の鈴木おさむ氏は「いや本当にいい人だらけで」と回答した。

古市氏は「あと僕のイメージでは、本当にみんないい人が多くて」としたものの、地方ローカルMXで帯やっているぐらいの人たちの方が嫌な人多くないですか、何か」とコメント。「それぐらいのランクの人っていうか、その中ではもちろんいい人もいるけれど、こいつなみたいな人は意外といるなみたいな。ちょっと微妙な人たちというか」と語った。

鈴木氏は「でもアンミカさんはいい人じゃない？」とフォローを入れ、古市氏は「アンミカさん、本当に怖いぐらいいい人ですよね」と同調した。

鈴木氏は「アンミカさんってさ、ガチでああいう人なのかな」と“疑い”の目を向けた。「凄い笑顔で、笑顔でみたいなさ、笑っていればって言うけどさ、あれ、マジかな」と続けると、古市氏は「あれは心からやっぱり奇麗なんじゃないですか」と冷静に語った。

「やっぱり人生の指針がああいうことなんじゃないですか、アンミカさんは」と笑い、「やっぱりそうなのかなあ」と鈴木氏。古市氏は「それで言うと芸能人なんか、指針のある人が多いですよね。指針があるからいい人っていう人が意外と多いなっていうイメージがありますけれど」と応じた。