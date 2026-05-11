BTSのV（30）が、TikTokで旋風を起こしている。

3月13日に同アカウントを開設。同24日に投稿した最初の動画が、開設45日で1億回再生を超えた。Bxndzの「Bunny Girl Hoodtrap」に合わせて、j−hope、Jung Kookが出演した動画で、1637万件の「いいね」もついている。

さらに同動画は、今年に投稿されたものを対象に「世界で最も視聴されたTikTok」で、7位にランクインした。

韓国メディアのスターニュースは11日「最新の動画は、3時間で1000万ビューを記録し、1日で6836万ビューに達した。全9本の動画のうち、7本が1000万件以上の『いいね』を記録し、そのうち3本は26年の世界TikTok動画で最も多くの『いいね』を獲得した2位、5位、6位にランクインした」と報じた。

Vのアカウントは、開設19日で1000万人、51日で1400万人のフォロワーを突破している。SNS分析プラットフォーム「ハイパーオーディター」が選出した「世界で最も影響力のあるTikTokインフルエンサー」1位を維持している。