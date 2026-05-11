元メジャーリーガー・岩隈久志（45）の妻・まどかさんが、お気に入りだという笑顔の家族ショットを披露して、注目を集めている。

【映像】岩隈久志の妻が公開した幸せあふれる家族ショット

2002年12月に岩隈と結婚し、4人の子どもがいるまどかさん。Instagramでは自宅でくつろぐ家族の様子や、旅行中の姿など、家族との日常をたびたび発信してきた。夫の岩隈は、長女が国指定の難病を持って生まれたことも公表し、顔出しショットも披露。まどかさんも2026年3月30日の投稿で長女の大学卒業を報告していた。さらに5月5日には、入院していた長男が1年ぶりに野球の練習試合で投げる姿を見られたことを明かし、反響を呼んでいた。

幸せあふれる家族ショットに反響

5月10日の更新では、「お正月に息子が帰省した時の写真 私どすっぴんちょんまげですが、お気に入りの1枚。それぞれの子どもたちが健康に元気に自身の道を歩んでくれること、何げない笑顔や誰かに親切に接する姿を見て毎日が親孝行の連続だなと感じます」と思いをつづり、笑顔あふれる家族ショットを披露。

この投稿には、「素晴らしい岩隈ファミリー 憧れのファミリーです」「すっぴんまどかさん、娘さんのようですね！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）