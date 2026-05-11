今回は、夫に暴言を吐かれ、離婚を考えたエピソードを紹介します。

なんでそこまで言われなきゃならないの…

「最近、フルタイムで派遣社員として働くようになりましたが、時間がなく、家事、特に料理が大変になりました。そして週に1回程度、スーパーで惣菜を買ってくるようになったのですが、夫に『惣菜なんて無駄遣いするな』とちくちく嫌味を言われるのが憂鬱でした。

そんなある日、仕事が忙しく残業もあったため、スーパーでとんかつを買ってきたんです。そのとんかつは美味しく、自分で作るより美味しいのではと思えるほどでした。しかも安かったですし。

しかし夫に『こんな不味いとんかつ食えるか！』『お前、手抜きしすぎだ！』と怒鳴られ、なんでそこまで言われなきゃならないのかと思いましたし、離婚を考えました」（体験者：30代女性・派遣社員／回答時期：2025年9月）

▽ 「だったら自分で作れば？」と言いたくなりますよね。毎日惣菜を出しているわけでもないですし、そこまで言われる筋合いはないはずです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。