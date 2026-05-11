レースクイーン（レースアンバサダー）やラウンドガールとして活躍する佐々木萌香（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。埼玉・川越で開催された「はなまる撮影会」の様子を投稿した。

髪をポニーテールにまとめたビキニ水着姿を披露。濃いグリーンのトップスに、水色を基調とした花柄水着を着用したバックショットはヒップラインの曲線美が際立った。「沢山囲みしてくれてありがとうございました 夏っぽい写真撮れたかな？」とファンに問いかけ、「またしても風が大暴れしてました」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「完璧なアイドル」「魅力的すぎる」「めちゃくちゃ素敵」「可愛すぎる」「刺激的な水着」「セクシー＆かわいい」「芸能界一かわいいと言って良い」などのコメントが寄せられている。

佐々木は埼玉県出身。全日本空輸（ANA）のグランドスタッフとして勤務時代に東京・原宿でスカウトされ、19年にSUPER GTのレースクイーン「apr Lightning Stars」としてデビュー。最も輝いたグラビアアイドルを選ぶ「記者・編集者が選ぶグラドルアワード2022」にて、MVP（グランプリ）を受賞。23年には1st写真集「いちばん。」を発売。23年に「にしたんグラビアアイドルオーディション」審査員特別賞受賞。24年に「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー'23−'24」受賞。5月2日に行われたプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ井上尚弥−中谷潤人戦（東京ドーム）でもラウンドガールを務めた。趣味は御朱印集め、旅行、読書。特技は空港アナウンスのモノマネ、ソフトクリームをきれいに巻くこと。身長164センチ。スリーサイズはB85−W60−H90センチ。血液型A。